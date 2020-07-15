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Шымкент
В Шымкент прибыли российские специалисты
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danilov 15 Июля 2020 в 13:22:30
В целях обмена опытом по борьбе с COVID-19 в Шымкент прибыли врачи. Ряд специалистов сферы здравоохранения, такие как инфекционисты, анестезиологи, а также, реаниматологи, которые будут оказывать консультационное и практическое содействие врачам Шымкента в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.


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Аким города, Мурат Айтенов, встретившись с группой в составе 7 специалистов, ознакомил их с эпидемиологической ситуацией в городе, а также пожелал успехов в совместной работе.

«На сегодняшний день врачи во всем мире изучают и обмениваются новыми методами лечения коронавирусной инфекции. Благодаря тесному сотрудничеству между странами, врачи имеют возможность практического обмена опытом. И сегодня мы рады приветствовать вас в Шымкенте", - отметил Мурат Айтенов.

Стоит отметить, что прибывшие из России врачи разделятся на 3-4 группы, и каждый из них будет утвержден по определенным больницам.

На сегодняшний день для проведения лечения по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе задействовано 3264 медицинских работников.

Пресс-служба акима города Шымкент
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  Pole13 15.07.2020 в 13:42:04   # 756825
Извинити меня, но презентация на казахском для российских специалистов это как минимиум негостеприимно.
А так смотрю на их белые тельца, сейчас нашим помогут, и надо их на Чардару отвезти, позагорать
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