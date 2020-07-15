В Шымкент прибыли российские специалисты

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danilov 15 Июля 2020 в 13:22:30
Аким города, Мурат Айтенов, встретившись с группой в составе 7 специалистов, ознакомил их с эпидемиологической ситуацией в городе, а также пожелал успехов в совместной работе.
«На сегодняшний день врачи во всем мире изучают и обмениваются новыми методами лечения коронавирусной инфекции. Благодаря тесному сотрудничеству между странами, врачи имеют возможность практического обмена опытом. И сегодня мы рады приветствовать вас в Шымкенте", - отметил Мурат Айтенов.
Стоит отметить, что прибывшие из России врачи разделятся на 3-4 группы, и каждый из них будет утвержден по определенным больницам.
На сегодняшний день для проведения лечения по борьбе с коронавирусной инфекцией в городе задействовано 3264 медицинских работников.
Пресс-служба акима города Шымкент