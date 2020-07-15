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Шымкент
Убийство 4 человек расследуют полицейские Шымкента
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danilov 15 Июля 2020 в 14:44:43
Полицейские Шымкента расследуют убийство 4 человек, сообщает vera.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

Досудебное расследование проводится по двум статьям уголовного кодекса РК «Убийство» и «Незаконное ношение и приобретение оружия и взрывчатых веществ».

Жестокая расправа произошла 12 июля около 18.00. Местный житель сообщил полицейским, что в микрорайоне Пахтакор по улице Кара-бура обнаружил автомашину марки «Toyota Corolla», в салоне которой были тела двух мужчин.

«Сотрудники следственно-оперативной группы в ходе осмотра мест происшествия установили, что в автомашине находились тела мужчин 32 и 40 лет. При осмотре трупов обнаружены травмы, полученные от огнестрельного оружия», – рассказали в полиции.

Кроме того, в доме, около которого была припаркована машина, были обнаружены еще два трупа – 40-летнего мужчины и его 28-летней жены. На месте происшествия в качестве вещественных доказательств изъяты два огнестрельных оружия и боеприпасы. В рамках досудебного расследования назначены соответствующие экспертизы и выясняются причины массового убийства.

http://vera.kz/ubijstvo-4-chelovek-rassleduyut-policejskie-shymkenta/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 15.07.2020 в 16:38:49   # 756852
Жесть
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  Templar 15.07.2020 в 17:28:16   # 756855
Эта новость нашумела еще позавчера. Говорят, что убийца покончил с собой.

Медленно работаешь, админ. Да и инфа в новости не полная.
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  Templar 15.07.2020 в 17:36:29   # 756858
Цитата: Templar от 15.07.2020 11:28:16
Эта новость нашумела еще позавчера. Говорят, что убийца покончил с собой.

Медленно работаешь, админ. Да и инфа в новости не полная.

Вот, админ, глотай:

https://www.google.com/amp/s/otyrar.kz/2020/07/chto-proizoshlo-v-shymkentskom-mikrorajone-pahtakor/%3famp

Ты хотя бы из нормальных источников тащил бы "новости" сюда
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