В Шымкенте посмертно наградили врачей

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danilov 15 Июля 2020 в 15:36:28
Выражая соболезнования родным и близким погибших, аким особо отметил образцовое выполнение служебного долга и стойкий труд в борьбе за здоровье граждан.
Напомним, 13 июля 2020 года Президент РК, Касым-Жомарт Токаев, принял решение наградить ряд сотрудников медицинской сферы за самоотверженный труд, проявленный при исполнении служебного долга.
Был подписан указ о награждении.
В числе обладателей наград - врачи больниц и медицинских центров, заведующие отделениями, инфекционисты, а также, врачи станции скорой медицинской помощи.
В частности, награждены орденом «Құрмет» :
- Врач ГКП «Городской диагностический центр» -
Курекбаева Бауыржан Ордабекович
- Врач ГКП «Городской диагностический центр» -
Мамаев Хасым Махмудович
- Врач ГКП « городская клиническая больница№1» -
Малибеков Жанибек Жумашевич
- Старшая медицинская сестра ГКП «городская поликлиника № 8» - Альмаханова Кафиза Батырхановна
- Старшая медицинская сестра ГКП «городская клиническая больница№1» - Байменова Гаухар Аштаевна
- Фельдшер ГКП «станция скорой медицинской помощи» -
Ауельбаев Тимур Айдарханович.
Награжден орденом " Парасат» :
-Заведующая отделением ГКП «городская клиническая больница№1» - Абдикулова Мариям Кабылбековна.
Награжден орденом "Барыс" I степени:
- Заведующая терапевтическим отделением ГКП на ПХВ «Городская поликлиника№ 1» -
Таженова Агзипа Насыровна.
Награжден орденом «Барыс» III степени:
- Заведующий отделением ГКП «городская клиническая больница№1» - Садиев Орынбасар Алипбекович
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Курекбаева Бауыржан Ордабекович"
Иманды болсын.
Позавчера врачи дань отдали о ушедших врачах молчанием на улице. Так многие не поняли.
Разные домыслы писать начали.
Акимату, всем простым людям ушедших от болезни, тоже надо выделить.
Каждой семье, в виде материальной помощи средства из фонда "Қайырымды қала
Кто сколько может. И в фонд"Қайырымды қала тоже.
Так что Акимату надо поработать над этим.
Возможно я сейчас не совсем вовремя поднимаю этот вопрос, но хочу выразить "свое глубокое разочарование" беззубостью нашей власти при повышении цен на лекарства и средства защиты, на несвоевременное реагирование на проблемы с тем же кислородом и обеспечением больниц, на преступную жадность и нерасторопность СК "фармация", бывшего министра, руководства фонда ОСМС (по моему мнению их нужно судить, а не увольнять по собственному), на преступную алчность отдельных "предпринимателей", в том числе и среди персонала мед.учреждений, ведь не секрет, что многие на этом зарабатывали и зарабатывают - практически на смерти. Как иначе объяснить многократное повышение цен на лекарства и прочее? маска до короны стоила 15-25 тенге, а сейчас да же не в пик? кислород? что поменялось? и так по всем позициям... нередко создается искусственный ажиотаж, власть не реагирует, кто-то пользуется... Нас практически бросили на произвол, кто выживет - молодец, кто не выживет - сопутствующие потери... Отдельная тема - гуманитарка, где она, где обещанные бесплатные лекарства, где места в больницах? ведь мы исправно платили налоги, во всяком случае я... И? Кто ответил или ответит за все эти недочеты, промахи, неверные решения, коррупцию, воровство? КТО и КОГДА?