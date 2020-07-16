Миллион вместо обещанных десяти заплатили родным умерших медиков в Шымкенте

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danilov 16 Июля 2020 в 14:05:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сказать, что в ахуе от происходящего ничего не сказать...чего власть добивается? Дело не только в этой ситуации...каждый день, что-то новое...новое дно
Цитата: Денис222 от 16.07.2020 08:32:29
Чем же вызвана пневмония?
Сказать, что в ахуе от происходящего ничего не сказать...чего власть добивается? Дело не только в этой ситуации...каждый день, что-то новое...новое дно
Чем же вызвана пневмония?
Сказать, что в ахуе от происходящего ничего не сказать...чего власть добивается? Дело не только в этой ситуации...каждый день, что-то новое...новое дно
Как сказал, недавно, один политик в США. Коронавирус в долгосрочной перспективе даже полезен. Позволяет очистить ненужны материал. Этот материал пожилые люди и пред-пожилом возрасте.
У врачей не подтвердился, через которых прошли тысячи пациентов, сэкономили на выплатах семьям умершим врачам.
Штрафуйте простых сметрных