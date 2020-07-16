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Шымкент
Миллион вместо обещанных десяти заплатили родным умерших медиков в Шымкенте
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danilov 16 Июля 2020 в 14:05:05
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  Денис222 16.07.2020 в 14:32:29   # 756926
Чем же вызвана пневмония?
Сказать, что в ахуе от происходящего ничего не сказать...чего власть добивается? Дело не только в этой ситуации...каждый день, что-то новое...новое дно
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  Author 16.07.2020 в 14:57:01   # 756929
https://news.mail.ru/incident/42592652/?frommail=1
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  Nelegal 16.07.2020 в 14:58:16   # 756930
Цитата: Денис222 от 16.07.2020 08:32:29
Чем же вызвана пневмония?
Сказать, что в ахуе от происходящего ничего не сказать...чего власть добивается? Дело не только в этой ситуации...каждый день, что-то новое...новое дно

Как сказал, недавно, один политик в США. Коронавирус в долгосрочной перспективе даже полезен. Позволяет очистить ненужны материал. Этот материал пожилые люди и пред-пожилом возрасте.
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  Author 16.07.2020 в 15:01:53   # 756931
Б....ть!!!
У врачей не подтвердился, через которых прошли тысячи пациентов, сэкономили на выплатах семьям умершим врачам.
Штрафуйте простых сметрных
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  строитель 16.07.2020 в 16:42:25   # 756942
Какие же они пидорасы мелочные. За такие вещи сжечь
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  старик 16.07.2020 в 18:39:08   # 756963
Высший пилотаж властей!!! Это при том, что только что российский медик совершенно однозначно заявил, что нет пневмонии-есть ковид. Да собственно и без этих заявлений уже давно казахстанским медикам, да и все людям ясно, что это коронавирус.
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  vvka 16.07.2020 в 18:58:01   # 756973
Государство-вор
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  spy 16.07.2020 в 22:03:27   # 757005
Бла бла бла, врачи гиппократ, нет не слышали? Ахуевшие рожи, наши врачи пусть ляму радуются...это первые воры и корупционеры...позорники, нисколько не жалко, уроды.
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