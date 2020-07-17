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Шымкент
Бывшего главу горздрава Шымкента подозревают в хищении бюджетных средств
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danilov 17 Июля 2020 в 16:26:33
Бывший руководитель Управления здравоохранения г. Шымкент и главный врач 1-й городской клинической больницы подозреваются в хищении бюджетных средств

Антикоррупционной службой города Шымкент проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ «Управление здравоохранения г. Шымкент» и бывшего главного врача КГП на ПВХ «№1 городская клиническая больница».

Они подозреваются в хищении бюджетных средств на сумму 52 млн. тенге в 2019 году, путем приобретения с завышенной стоимостью оборудования для рабочего места врача оториноларинголога S-класса.

Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 17.07.2020 в 21:02:20   # 757157
Вон чего он слинял!
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