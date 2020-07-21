Кофемашину в акимат. Две...

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danilov 21 Июля 2020 в 14:36:33
Нельзя было обойтись без кофемашины или же менее дорогими моделями? В конце концов кофе можно крутым кипятком заварить либо в микроволновке сварить, на крайний случай 3 в 1.
PS
Как раз сегодня акимат отчитался о сэкономленных средствах.
Quote:
АКИМАТ ШЫМКЕНТА СЭКОНОМИЛ 3 МЛРД ТЕНГЕ
Акимат города Шымкент в связи с введением чрезвычайного положения на территории страны и с целью оптимизации бюджетных расходов пересмотрел бюджет 2020 года.
В результате двукратного уточнения бюджета в общей сложности оптимизировано 3 094,5 млн. тенге. Сокращены расходы на приобретение технических средств, проведение различных мероприятий, благоустройство города.
Сэкономленные средства были направлены на противоэпидемиологические мероприятия, оснащение больниц лекарственными средствами и медицинским оборудованием.
В частности, на закуп медикаментов и медицинского оборудования направлено, обеспечение медицинских работников временным жильем и транспортом и установку кислородной станции направлено 1 647,5 млн тенге, на дезинфекционные работы - 236 млн тенге, на строительство инфекционного госпиталя в городе - 2 050,0 млн. тенге.
В июле текущего года планируется уточнение городского бюджета.
В связи с эпидемиологической ситуацией в городе проведен анализ расходов бюджета и также планируется оптимизировать средства на общую сумму 7 214,6 млн.
В процессе оптимизации будут сокращены расходы на проведение мероприятий, озеленение и благоустройство, служебные командировки, выкуп земельных участков для госнужд, строительные работы. Эти расходы будут направлены на улучшение материально-технической базы системы здоравоохранения города.
Пресс-служба акима города Шымкент
Акимат города Шымкент в связи с введением чрезвычайного положения на территории страны и с целью оптимизации бюджетных расходов пересмотрел бюджет 2020 года.
В результате двукратного уточнения бюджета в общей сложности оптимизировано 3 094,5 млн. тенге. Сокращены расходы на приобретение технических средств, проведение различных мероприятий, благоустройство города.
Сэкономленные средства были направлены на противоэпидемиологические мероприятия, оснащение больниц лекарственными средствами и медицинским оборудованием.
В частности, на закуп медикаментов и медицинского оборудования направлено, обеспечение медицинских работников временным жильем и транспортом и установку кислородной станции направлено 1 647,5 млн тенге, на дезинфекционные работы - 236 млн тенге, на строительство инфекционного госпиталя в городе - 2 050,0 млн. тенге.
В июле текущего года планируется уточнение городского бюджета.
В связи с эпидемиологической ситуацией в городе проведен анализ расходов бюджета и также планируется оптимизировать средства на общую сумму 7 214,6 млн.
В процессе оптимизации будут сокращены расходы на проведение мероприятий, озеленение и благоустройство, служебные командировки, выкуп земельных участков для госнужд, строительные работы. Эти расходы будут направлены на улучшение материально-технической базы системы здоравоохранения города.
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Откуда инфа?
Сокращены расходы на приобретение технических средств, проведение различных мероприятий, благоустройство города.
А на какие, простите, шиши у нас кладут бордюрки, кладут арыки, ставят (у же в который сотый раз)остановки. Конечно же нам именно сейчас нужны новые остановки, в то самое время когда общественный транспорт ходит 2 раза в сутки по 3 часа. конечно же нам нужны арыки именно тогда когда в больницах нет кислорода и мы дышим пылью от снятого асфальта, конечно же именно сейчас нам нужны бордюры именно в то время когда нет нужных медикаментов в аптеках, и конечно же именно сейчас это все нужно быстрее сделать единовременно во всем городе. Нужно же быстрее выхарить оставшихся здоровых граждан, задрочить их в пробках, нужно же быстрее распилить бюджет, пока кипиш сосредоточен на ковиде. Меня честно говоря уже задолбала ситуация когда наши луноликие предоставляют информацию из параллельного мира, и предоставляют ее таким образом как-будто вокруг одни идиоты и имбецилы. Ей богу, как дети.
Практичный 21.07.2020 в 21:55:12 # 757639