Кофемашину в акимат. Две...

АКИМАТ ШЫМКЕНТА СЭКОНОМИЛ 3 МЛРД ТЕНГЕ



Акимат города Шымкент в связи с введением чрезвычайного положения на территории страны и с целью оптимизации бюджетных расходов пересмотрел бюджет 2020 года.

В результате двукратного уточнения бюджета в общей сложности оптимизировано 3 094,5 млн. тенге. Сокращены расходы на приобретение технических средств, проведение различных мероприятий, благоустройство города.

Сэкономленные средства были направлены на противоэпидемиологические мероприятия, оснащение больниц лекарственными средствами и медицинским оборудованием.

В частности, на закуп медикаментов и медицинского оборудования направлено, обеспечение медицинских работников временным жильем и транспортом и установку кислородной станции направлено 1 647,5 млн тенге, на дезинфекционные работы - 236 млн тенге, на строительство инфекционного госпиталя в городе - 2 050,0 млн. тенге.

В июле текущего года планируется уточнение городского бюджета.

В связи с эпидемиологической ситуацией в городе проведен анализ расходов бюджета и также планируется оптимизировать средства на общую сумму 7 214,6 млн.

В процессе оптимизации будут сокращены расходы на проведение мероприятий, озеленение и благоустройство, служебные командировки, выкуп земельных участков для госнужд, строительные работы. Эти расходы будут направлены на улучшение материально-технической базы системы здоравоохранения города.



Пресс-служба акима города Шымкент