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Шымкент
С начала года в Шымкенте зарегистрировано 12595 случаев пневпонии
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danilov 24 Июля 2020 в 09:53:06
В городе Шымкенте 80 процентов пациентов с пневмонией выздоровели. К примеру, если с начала года пневмония была диагностирована у 12595 человек, из них вылечились - 10263. Об этом в ходе брифинга в информационно-коммуникационном центре сообщил исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения города Шымкента Варзилов Тимирхан.

Спикер также отметил, что на сегодня в медицинских учреждениях достаточно лекарственных препаратов.

«Запаса лекарств в медицинских учреждениях города Шымкенте хватит дополнительно на два месяца. Имеется 328 027 упаковок жаропонижающих препаратов. Помимо этого в запасе имеются 70570 упаковок противовирусных препаратов, более 135 тысяч упаковок антибиотиков, 79 800 - антикогулянтов, 110 532 упаковок необходимых для лечения витаминов» - сказал Т. Варзилов.

С 1 июля и по сегодняшний день количество вызовов снизилось на 65 процентов. Вызовы на пульт «103» обслуживают 100 бригад скорой медицинской помощи.

Нужно отметить, с 15 июля действует мобильное приложение по онлайн консультированию «1430». На данном сайте зарегистрированы 486 врачей, которые предоставляют населению бесплатные медицинские консультации.

Пресс-служба акима города Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Эндрю 24.07.2020 в 09:58:13   # 757839
Вообще не верю, ни одной цифре.
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  Рамзес 24.07.2020 в 10:40:23   # 757843
Цитата: Эндрю от 24.07.2020 03:58:13
Вообще не верю, ни одной цифре.
Вот в это очень охота верить. Quote:
С 1 июля и по сегодняшний день количество вызовов снизилось на 65 процентов.
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  Практичный 24.07.2020 в 16:23:44   # 757853
Люди поняли что в больницу если и найдёшь место,то большая вероятность что сдохнешь,твой кислород отдадут другому и лекарства потеряют. Стали нанимать врача для лечения на дому. Все знакомые так поступают. Спокойнее в 100 раз
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  старик 24.07.2020 в 18:57:42   # 757863
Quote:
К примеру, если с начала года пневмония была диагностирована у 12595 человек, из них вылечились - 10263.
Какова судьба 2359 человек?
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  Zoggyla 24.07.2020 в 18:59:54   # 757865
Цитата: старик от 24.07.2020 12:57:42
Quote:
К примеру, если с начала года пневмония была диагностирована у 12595 человек, из них вылечились - 10263.
Какова судьба 2359 человек?
Возможны осложнения и продолжают лечиться + умершие.
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  Ал 24.07.2020 в 19:22:06   # 757869

Quote:
17 ИЮЛЯ 2020
«Желание одно — содрать с себя эту гадость»: фельдшер показал свое фото после смены в 40-градусную жару https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69371428.html
...
Из того, что админ не выложил...
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  Ара горный 24.07.2020 в 21:16:51   # 757871
ПневПония новое заболевание?
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