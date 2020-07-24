С начала года в Шымкенте зарегистрировано 12595 случаев пневпонии

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danilov 24 Июля 2020 в 09:53:06
Спикер также отметил, что на сегодня в медицинских учреждениях достаточно лекарственных препаратов.
«Запаса лекарств в медицинских учреждениях города Шымкенте хватит дополнительно на два месяца. Имеется 328 027 упаковок жаропонижающих препаратов. Помимо этого в запасе имеются 70570 упаковок противовирусных препаратов, более 135 тысяч упаковок антибиотиков, 79 800 - антикогулянтов, 110 532 упаковок необходимых для лечения витаминов» - сказал Т. Варзилов.
С 1 июля и по сегодняшний день количество вызовов снизилось на 65 процентов. Вызовы на пульт «103» обслуживают 100 бригад скорой медицинской помощи.
Нужно отметить, с 15 июля действует мобильное приложение по онлайн консультированию «1430». На данном сайте зарегистрированы 486 врачей, которые предоставляют населению бесплатные медицинские консультации.
Пресс-служба акима города Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Эндрю от 24.07.2020 03:58:13Вот в это очень охота верить. Quote:
Вообще не верю, ни одной цифре.
Вообще не верю, ни одной цифре.
С 1 июля и по сегодняшний день количество вызовов снизилось на 65 процентов.
Практичный 24.07.2020 в 16:23:44 # 757853
К примеру, если с начала года пневмония была диагностирована у 12595 человек, из них вылечились - 10263.Какова судьба 2359 человек?
Цитата: старик от 24.07.2020 12:57:42Возможны осложнения и продолжают лечиться + умершие.
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Quote:
К примеру, если с начала года пневмония была диагностирована у 12595 человек, из них вылечились - 10263.Какова судьба 2359 человек?
Quote:
17 ИЮЛЯ 2020Из того, что админ не выложил...
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Ара горный 24.07.2020 в 21:16:51 # 757871