Ербол Садыр освобождён от занимаемой должности

НА калымуРебят кто сталкивался:Подал в апреле заявку в центр занятости, как лицо ищущее работу. Сказали если не найду в течении 10 дней, автоматом статус безработного дают. Сейчас пробую взять справку о том что безработный, а там дуля. Говорят идите в центр занятости. Типа вы не зарегистрированы в качестве безработного. Кбздец. Карантин. Все закрыто. Справка капец как нужна. Куда звонить кому яйца выкручивать хз. Все номера по тырнету не работают. 1414 разводят руками. Трындец