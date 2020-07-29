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Шымкент
Ербол Садыр освобождён от занимаемой должности
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danilov 29 Июля 2020 в 12:29:43
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 29.07.2020 в 12:56:46   # 758268
Вновь проверки и недостачи....
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  satelinks 29.07.2020 в 12:56:50   # 758269
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  mitrich78 29.07.2020 в 14:06:45   # 758282
и Айтенова надо туда же скорее как можно скорее, з...л он со своими дорожными реформами!
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  alpha_portal 29.07.2020 в 14:29:03   # 758290
НА калыму
Ребят кто сталкивался:
Подал в апреле заявку в центр занятости, как лицо ищущее работу. Сказали если не найду в течении 10 дней, автоматом статус безработного дают. Сейчас пробую взять справку о том что безработный, а там дуля. Говорят идите в центр занятости. Типа вы не зарегистрированы в качестве безработного. Кбздец. Карантин. Все закрыто. Справка капец как нужна. Куда звонить кому яйца выкручивать хз. Все номера по тырнету не работают. 1414 разводят руками. Трындец
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  Максимыч 29.07.2020 в 14:58:53   # 758291
Цитата: alpha_portal от 29.07.2020 08:29:03
НА калыму
Ребят кто сталкивался:
Подал в апреле заявку в центр занятости, как лицо ищущее работу. Сказали если не найду в течении 10 дней, автоматом статус безработного дают. Сейчас пробую взять справку о том что безработный, а там дуля. Говорят идите в центр занятости. Типа вы не зарегистрированы в качестве безработного. Кбздец. Карантин. Все закрыто. Справка капец как нужна. Куда звонить кому яйца выкручивать хз. Все номера по тырнету не работают. 1414 разводят руками. Трындец

Онлайн возможности через ЕГОВ нет?
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  Рамзес 29.07.2020 в 15:30:06   # 758292
Цитата: Максимыч от 29.07.2020 08:58:53
Цитата: alpha_portal от 29.07.2020 08:29:03
НА калыму
Ребят кто сталкивался:
Подал в апреле заявку в центр занятости, как лицо ищущее работу. Сказали если не найду в течении 10 дней, автоматом статус безработного дают. Сейчас пробую взять справку о том что безработный, а там дуля. Говорят идите в центр занятости. Типа вы не зарегистрированы в качестве безработного. Кбздец. Карантин. Все закрыто. Справка капец как нужна. Куда звонить кому яйца выкручивать хз. Все номера по тырнету не работают. 1414 разводят руками. Трындец

Онлайн возможности через ЕГОВ нет?

Тут баранов на Курбан-Айт предлагают онлайн резать.
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