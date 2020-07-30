Вынесен приговор в отношении Раимбекова Б.К.

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danilov 30 Июля 2020 в 10:26:17
По совокупности уголовных правонарушений он осужден к 1 /одному/ году лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности /в колонии-поселении/.
При рассмотрении дела судом было установлено, что Раимбеков Б. с использованием аэрозольного устройства в виде пистолета, заряженного аэрозольным перцовым содержимым, произвел выстрел в область глаз потерпевшего М., причинив последнему химический ожог обоих глаз, что повлекло за собой снижение остроты зрения. Кроме того, он в общественном месте, публично оскорбил сотрудника полиции К., находящегося при исполнении своих должностных обязаностей, и выложил видеозапись на общедоступный интернет-канал.
При назначении наказания суд учел, что он вину в умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести не признал, его характеризующие личностные как лица ранее неоднократно имевшего проблемы с законом. Несмотря на это он должных выводов для себя не сделал.
Вместе с тем, суд учел мнение потерпевших о назначении Раимбекову Б. наказания в виде лишения свободы.
Суд, не принял во внимание доводы Раимбекова Б. и его адвоката о том, что он произвел выстрел в лицо потерпевшему М. в пределах крайней необходимости, и что в отношении него со стороны потерпевшего М. совершались противоправные действия.
Эти и другие утверждения были предметом исследования в суде и опровергнуты показаниями потерпевшего, свидетеля, видеозаписью, представленным Раимбековым Б., заключениями судебных экспертиз.
Вина Раимбекова Б. в совершении указанных уголовных правонарушений полностью доказана материалами дела.
С учетом всех указанных обстоятельств, суд посчитал возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы.
Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших-истцов М. и К., и взыскал с Раимбекова Б. причиненный моральный вред в пользу М. сумме 400 000 тенге и К. 150 000 тенге.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Пресс-служба суда г. Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
типа решил что другая фамилия -новая жизнь
а рыльце то в пуху так и осталось )))
тот ли Руслан Жанпеисов а ныне переобувшийся Бибарс Раимбеков))
правосудие ждало своего часа
Начало хорошее было. Много кого на место поставил на дороге.
ПДД очень хорошо знал. Как говорится язык подвешанный был.
Не знаю, может звезду поймал. Перебарщивать начал сильно.