Развращал 4-летнюю девочку: осужден житель Шымкента

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Июля 2020 в 17:15:09
Преступление было совершено в 2019 году, говорится в сообщении. Суд Шымкента признал мужчину виновным. Также педофил лишен права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на 10 лет.
"1 июля 2020 года приговором Специализированного межрайонного уголовного суда города Шымкента признан виновным по статье Уголовного кодекса "Развращение малолетних". Он приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.
Также в ответе на запрос упоминается, что мужчина во время совершения преступления был пьян.
"Судом установлено, что 21 июля 2019 года примерно в 15.00 осужденный в состоянии алкогольного опьянения, находясь в заброшенном здании по улице Застенная города Шымкента, совершил развратные действия без применения насилия в отношении
малолетней девочки 2015 года рождения.
В результате развратных действий девочка упала с плиты лицом вниз на землю. У нее возникла асфиксия от рвотной массы и затруднилось дыхание.
Но осужденный, имея реальную возможность помочь ей, заведомо зная, что потерпевшая находится в беспомощном cостоянии, скрылся с места происшествия. В результате оставления в опасности малолетняя скончалась на месте", - сообщили в пресс-службе городского суда.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что жители Сатпаева в Карагандинской области едва не устроили самосуд над подозреваемым в похищении ребенка. Пропавшую пятилетнюю девочку искали ее родные и жители города. Ее нашли в одной из квартир. Также в помещении находился мужчина.
Действия подозреваемого по делу пятилетней девочки в Сатпаеве квалифицируются по двум статьям: "Похищение человека" и "Изнасилование".
https://tengrinews.kz/crime/razvraschal-4-letnyuyu-devochku-osujden-jitel-shyimkenta-409912/
Комментарии, по рейтингу, по дате