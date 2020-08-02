Пожар на территории ТОО Визит
danilov 02 Августа 2020 в 14:13:13
В Шымкенте 02.08.2020 года в 11: 07 часов на территории ТОО «Визит» расположенный по улице Толеби Аль-Фарабийского района произошел пожар. Прибывшие первые пожарные подразделения выясняли, что горит кровля складского помещения, общая площадь которого составляет 2430 кв. м., предназначенная для хранения и производства безалкогольных напитков. Стены склада сэндвич, кровля профнастил на металлической обрешетке. В 12-20 произошло обрушение кровли на площади 300 кв.м. Общая площадь пожара составила около 750 кв. м. Пожар локализован в 11.50 минут6 полностью потушен в 13.15 минут. По классу сложности по вызову №2 задействовано 21 единица техники и 89 сотрудников, 2 единицы техники местных исполнительных органов, 60 сотрудников и 8 единиц техники Департамента полиции. Жертв и пострадавших нет.
*Для информации: Прозводство перевели перевели на безопасный реагент в 2016 году.
Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент