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Шымкент
Пожар на территории ТОО Визит
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danilov 02 Августа 2020 в 14:13:13
В Шымкенте 02.08.2020 года в 11: 07 часов на территории ТОО «Визит» расположенный по улице Толеби Аль-Фарабийского района произошел пожар. Прибывшие первые пожарные подразделения выясняли, что горит кровля складского помещения, общая площадь которого составляет 2430 кв. м., предназначенная для хранения и производства безалкогольных напитков. Стены склада сэндвич, кровля профнастил на металлической обрешетке. В 12-20 произошло обрушение кровли на площади 300 кв.м. Общая площадь пожара составила около 750 кв. м. Пожар локализован в 11.50 минут6 полностью потушен в 13.15 минут. По классу сложности по вызову №2 задействовано 21 единица техники и 89 сотрудников, 2 единицы техники местных исполнительных органов, 60 сотрудников и 8 единиц техники Департамента полиции. Жертв и пострадавших нет.
*Для информации: Прозводство перевели перевели на безопасный реагент в 2016 году.
Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент
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  Дэн 02.08.2020 в 14:19:35   # 758736
До сих пор горит
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  Рамзес 02.08.2020 в 15:12:10   # 758741
Что там могло гореть то - склад готовой продукции...
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  lado 02.08.2020 в 16:30:57   # 758753
Цитата: Рамзес от 02.08.2020 09:12:10
Что там могло гореть то - склад готовой продукции...

В инстаграме написано что готовые бутылки пластиковые горели
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  htmaker 02.08.2020 в 21:37:38   # 758767
Продажи просели, отобьют на страховке
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  Денис222 02.08.2020 в 23:57:45   # 758783
Поднимем цены...все поправимо
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