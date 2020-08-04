Вдавил ребенка насмерть в стену и сбил еще двоих: подросток угнал внедорожник в Шымкенте и сел в тюрьму на один год

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danilov 04 Августа 2020 в 20:05:10
- Несовершеннолетний обвинялся по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности). Свою вину он полностью признал, проявлял искреннее раскаяние, - сообщил Д. Сайханов.
Жуткая авария произошла 29 сентября 2019 года, сообщает корреспондент медиа-портала Caravan.kz.
Как установило следствие, в тот день 17-летний подросток угнал у своего дяди джип. Не имея ни прав, ни страховки, ни опыта вождения, на высокой скорости он понесся по улице Алимбетова. На его пути оказалась группа детей 5-6 лет. По заверению самого подростка, он хотел остановиться, но перепутал тормоз с газом. В результате на полном ходу он врезался в детей. Двоих мальчиков тяжелый внедорожник сбил по касательной. Они получили травмы различной тяжести, были госпитализированы. В настоящее время уже полностью восстановились. Третьего 6-летнего ребенка джип вдавил в стену. Мальчик умер на месте.
Все это произошло на глазах у дедушки погибшего ребенка, который находился рядом, но не смог ничего предпринять.
Сразу после происшествия подросток-водитель пытался оказать помощь пострадавшему, вызвал скорую помощь.
В ходе следствия родственники обвиняемого оказали материальную помощь пострадавшей стороне, просили прощения. По факту угона джипа уголовное дело не возбуждалось в связи с отсутствием заявлений от владельца автомашины.
Погибший мальчик был единственным и долгожданным ребенком в семье. В шесть лет он уже показывал прекрасные результаты в теннисе, проявлял другие незаурядные способности и таланты.
- На суде отец и дед погибшего мальчика просили вынести наказание в строгом соответствии с законом, не высказывали никаких максималистских требований, - сообщил Д. Сайханов.
- В отношении несовершеннолетних лиц, как правило, не выносятся меры наказания в виде лишения свободы. Лишь в исключительных случаях, в связи с особой тяжестью преступления или смертью пострадавшего, допускается изоляция от общества несовершеннолетнего лица, признанного судом виновным. Однако и в этом случае срок наказания не может превышать одного года. В данном случае суд вынес максимально возможное наказание, - подчеркнул председатель СМЮС.
Суд признал подростка виновным. Приговор – один год лишения свободы с отбытием наказания в учреждении для несовершеннолетних осужденных. Приговор вступил в законную силу.
Автор: Данил Шемратов
https://www.caravan.kz/news/vdavil-rebenka-nasmert-v-stenu-i-sbil-eshhe-dvoikh-podrostok-ugnal-vnedorozhnik-v-shymkente-i-sel-v-tyurmu-na-odin-god-661073/