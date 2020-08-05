В ШЫМКЕНТЕ СТРОЯТ КРУПНЕЙШИЙ В АЗИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС

Цитата: KapitanNemo от

Где можно пострелять из настоящего оружия?

Где можно пострелять из настоящего оружия?

Донбасс уже не вариант. Лет пять назад, помню, из РФ даже актеры кино да писатели ездили туда пострелять из настоящего-пренастоящего оружия.