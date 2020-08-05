В ШЫМКЕНТЕ СТРОЯТ КРУПНЕЙШИЙ В АЗИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Августа 2020 в 12:45:44
Наличие данного комплекса позволит проводить в городе спортивные соревнования по стрелковым видам спорта международного уровня.
По информации специалистов данного управления комплекс будет расположен на территории стрельбища в непосредственной близости с международной автодорогой «Западная Европа – Западный Китай». Общая площадь составит 14 гектаров. Объект планируют сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.
Данный проект будет включать в себя необходимую инфраструктуру для организации полноценного тренировочного процесса и проведения крупных спортивных мероприятий, включая Чемпионаты Мира по стрелковым видам спорта.
Стоит отметить, что спортивный комплекс станет самым крупным стрелковым центром во всем Азиатском регионе. Строительство данного объекта способствует дальнейшему развитию стрелковых видов спорта.
Договоренность о строительстве «SHOOTING PLAZA» - это результат длительного сотрудничества Международной Федерации спортивной стрельбы и Азиатской Федерации спортивной стрельбы.
Напомним, в марте текущего года первые две лицензии на XXXII-летние Олимпийские Игры в Токио завоевали именно спортсмены стрелковых видов спорта. На сегодняшний день, 60% спортсменов основного состава Национальной сборной команды Казахстана по стрелковым видам спорта проживает в Шымкенте.
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
шымкентский 05.08.2020 в 13:43:37 # 759191
Наконец-то будет где нормально оружие пристреливать
KapitanNemo 05.08.2020 в 14:42:51 # 759200
Цитата: KapitanNemo от 05.08.2020 08:42:51
Где можно пострелять из настоящего оружия?
Где можно пострелять из настоящего оружия?
Донбасс уже не вариант. Лет пять назад, помню, из РФ даже актеры кино да писатели ездили туда пострелять из настоящего-пренастоящего оружия.
KapitanNemo 05.08.2020 в 15:00:31 # 759203
Ради пару раз пальнуть это не стоит делать.
А так в тире пострелять и забыть.
Цитата: walker от 05.08.2020 08:47:26
Донбасс уже не вариант. Лет пять назад, помню, из РФ даже актеры кино да писатели ездили туда пострелять из настоящего-пренастоящего оружия.
Цитата: KapitanNemo от 05.08.2020 08:42:51
Где можно пострелять из настоящего оружия?
Где можно пострелять из настоящего оружия?
Донбасс уже не вариант. Лет пять назад, помню, из РФ даже актеры кино да писатели ездили туда пострелять из настоящего-пренастоящего оружия.
фули эта рашка там и так полно идиотов скрепных,
тут даже наши ( казахстанцы ) типчики -дебилы за путинскую новороссию и всякий бредовый шовинистический "русский мир" убивать на чужую территорию пошли (((
хорошо что наши органы сразу такое пресикают и сажают всякое русское шовинистическое говно в казахстанские тюрьма на парашу)))
благо что для таких скрепных мразей имеется статья в УК Казахстана )))
вот совсем недавно ( философ скидывал ))
Выданного Россией соратника Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
22 мая 2020
Суд №2 Костаная по уголовным делам приговорил казахстанца Евгения Щербака, воевавшего на стороне ДНР, к 4,5 года лишения свободы за участие в иностранных вооруженных конфликтах (статья 172 УК РК).
На запросы сепаратиста Щербака о предоставлении ему убежища правоохранительные органы Челябинской области отвечали отказом.
В апреле 2020 года Россия выдворила Щербака в Казахстан за неоднократное нарушение миграционного законодательства.
))))))
Есть некий прикол в том, что в УК РФ тоже есть подобная статья: http://ukodeksrf.ru/ch-2/rzd-12/gl-34/st-359-uk-rf
Но органы, прокуроры да судьи проявляют завидную жажду законного справедливого возмездия, что диву даешься.
Получается, при всем жеманстве и кокетстве, нынешнее государство РФ пособничает таким вот одурманенным Соловьевыми да Киселевыми.
Это лишний раз доказывает, что воинственная пропаганда в СМИ формируется в Кремле и пропагандоны метут пургу в строго указанном направлении.
Или, как вариант, таких вот солдат удачи держат за яйца и добровольно-принудительно отправляют на самые грязные делишки на и за пределами территории РФ.
Цитата: vvka от 05.08.2020 07:58:05
Комплекс строят для того, чтобы сука бегающих чиновников отсреливать - потому что долбоебы, оторванные от реальной жизнью скоро будут бегать от народа и прятаться. Идиоты блять. Деньги некуда девать.
Комплекс строят для того, чтобы сука бегающих чиновников отсреливать - потому что долбоебы, оторванные от реальной жизнью скоро будут бегать от народа и прятаться. Идиоты блять. Деньги некуда девать.
Комплекс строят для того , чтобы наши дети могли заниматься интересным видом спорта в нормальных условиях.