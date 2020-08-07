В Шымкенте выявили незаконную продажу лекарственных средств

В Шымкенте выявили незаконную продажу лекарственных средствНе может быть!
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danilov 07 Августа 2020 в 12:23:41
Кроме того, в ходе осмотра автотранспортного средства, принадлежащего задержанному, обнаружены и изъяты лекарственные препараты 21 наименования (Димедрол, Кетерол, Кольтарен Эмульгель, Хондрагед, Элфунат, Санофи, Физиотенз, Корвитин, Парацетамол и др.), в количестве 466 упаковок.
Так же 4 августа текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками ДЭР по г.Шымкент выявлен факт незаконной продажи жительницей города, лекарственных препаратов «Меропенем», «Дексометазон» и «Гепарин» в общей сложности 110 упаковок, без наличия лицензии и разрешительных документов, на общую сумму 643 500 тенге.
Материалы по данным фактам направлены в Департамент ККБТУ по г. Шымкент для привлечения к ответственности, предусмотренной законодательством РК.
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