 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Вертолёты над городом - это учения
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 11 Августа 2020 в 17:21:04
Социальные сети то и дело будоражат сообщения горожан о вертолетах, которые летают над Шымкентом. Многие думают, что спецтехника травит население непонятными веществами. На самом деле все намного банальнее - это проводятся учебно-тренировочные работы летчиками военной авиации.


1280x717
( 95.83Кб)

1280x717
( 50.87Кб)

1280x717
( 57.5Кб)

1280x717
( 51.16Кб)

1280x717
( 50.67Кб)

1280x717
( 68.92Кб)

1280x717
( 85.55Кб)

1280x717
( 84.9Кб)


«Регулярные полеты над городом три раза в неделю как в ночное, так и в дневное время - это учения летчиков авиационной базы Шымкента, - комментирует руководитель пресс-службы Шымкентского гарнизона Исламбек КАЛДЫБЕКОВ. - Военные экипажи приступили к отработке групповых полетов. Они проводятся на вертолетах Ми-35М и Ми-171Ш. Пилоты выполняют сложные пилотажные элементы на высоте от 50 до 1000 метров. Особое внимание на учениях уделяется работе экипажей в условиях ведения воздушного боя».
Сложность групповых полетов заключается, прежде всего, в поддержании определенных интервалов и расстояний между вертолетами. Молодой пилот, ранее не выполнивший такой полет, должен попытаться удержать курс, а также контролировать ровность маневрирования борта.

Как подчеркивают в ведомстве, сложные элементы полета не выполняются над населенными пунктами или в близлежащих районах. Эти правила связаны с безопасностью.
«Учения направлены на поддержание боевой готовности, повышение профессионального уровня летчиков военной авиации и совершенствование летных навыков, - заключил И. Калдыбеков. - Беспокоиться населению нет повода».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 11.08.2020 в 17:48:32   # 760189
Как подчеркивают в ведомстве, сложные элементы полета не выполняются над населенными пунктами или в близлежащих районах. Тогда почему они круги пишут именно над городом?
поощрить (9) | покарать
  Практичный 11.08.2020 в 18:06:41   # 760193
Противоречивые сведения в его заявлении.... Выполняют полёты над городом со сложным маневрированием,сложное маневрирование над населенными пунктами не производиться... Скажите они все там туповатые? Или это они нам так нагло врут уже? Такое ощущение что чинуш отбирают после игры с бараном в шахматы,кто проиграл тот проходит
поощрить (6) | покарать
  Софруджу 11.08.2020 в 20:03:03   # 760197
Такое ощущение что чинуш отбирают после игры с бараном в шахматы,кто проиграл тот проходит


Вспомнился фильм "Сеньор Робинзон", где женихи состязались за право жениться. И право было присуждено вождём проигравшему, т.е. Робинзону, т.к. ему нужна жена, чтобы его защищать

поощрить | покарать
  kubik 11.08.2020 в 20:49:40   # 760205
В детстве обожал смотреть, как над городом вояки тренировались в основном на реактивных самолетах, вроде никого не пугали , видимо отвыкли просто.
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 11.08.2020 в 20:51:13   # 760206
Я тоже в детстве любил наблюдать как бомбардировщики на посадку над Гомелем заходили. То еще зрелище!
поощрить (2) | покарать
  Денис222 11.08.2020 в 21:06:01   # 760212
Может учения сейчас очень нужны...может бабло осваивают...хрен знает...но нах народу нервы поднимать? Летайте блеать в степи...у нас ее дохуа же! Ну, а если очень надо в городе, то купите себе квадрокоптеры...
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 11.08.2020 в 21:07:30   # 760214
А если они по домикам ориентируются? А в степи все сливается с небом, так и до беды недалеко.
поощрить | покарать
  Денис222 11.08.2020 в 21:24:23   # 760219
Тогда нах нам вообще такие вертолётчики?)) Пусть дома сидят, на карантине...получив 42500
поощрить (1) | покарать
  старик 11.08.2020 в 21:28:40   # 760222
А чего это вертушка с красной звездой? Иностранцы участвуют в маневрах?
поощрить | покарать
  Aлекс 11.08.2020 в 21:30:16   # 760223
Ущещщения
поощрить (1) | покарать
  Zoggyla 11.08.2020 в 21:43:48   # 760228
поощрить (1) | покарать
  kubik 11.08.2020 в 21:45:53   # 760229
Цитата: старик от 11.08.2020 15:28:40
А чего это вертушка с красной звездой? Иностранцы участвуют в маневрах?

Это наши опознавательные знаки , звезда с орлом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
поощрить (2) | покарать
  Pole13 11.08.2020 в 22:28:12   # 760232
поощрить | покарать
  Pole13 11.08.2020 в 22:56:11   # 760233
Нравятся мне вертолеты, есть в них что то от первых авиаторов: свобода полета и какая то бесшабашность. Хотя знакомые пилоты говорили что в вертолетчики идут двоечники
Ну это мне кажется от ревности какой то, армейские вертолетчики "крутые", 30% веса тела это яйца. Современная тактика полета на боевом вертолете, это полет на сверхмалой высоте 5 метров со скоростью 200-250 км.ч
А уж как они поработали в Афгане, сколько ребят спасли. Я знаком с одним вертолетчиком-афганцем, от него впервые услышал как они ми-8 "бронировали" брониками. Оказалось не врет, вот интервью пилота с Ми-24, очень интересно
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь