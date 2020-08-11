Вертолёты над городом - это учения

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danilov 11 Августа 2020 в 17:21:04
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«Регулярные полеты над городом три раза в неделю как в ночное, так и в дневное время - это учения летчиков авиационной базы Шымкента, - комментирует руководитель пресс-службы Шымкентского гарнизона Исламбек КАЛДЫБЕКОВ. - Военные экипажи приступили к отработке групповых полетов. Они проводятся на вертолетах Ми-35М и Ми-171Ш. Пилоты выполняют сложные пилотажные элементы на высоте от 50 до 1000 метров. Особое внимание на учениях уделяется работе экипажей в условиях ведения воздушного боя».
Сложность групповых полетов заключается, прежде всего, в поддержании определенных интервалов и расстояний между вертолетами. Молодой пилот, ранее не выполнивший такой полет, должен попытаться удержать курс, а также контролировать ровность маневрирования борта.
Как подчеркивают в ведомстве, сложные элементы полета не выполняются над населенными пунктами или в близлежащих районах. Эти правила связаны с безопасностью.
«Учения направлены на поддержание боевой готовности, повышение профессионального уровня летчиков военной авиации и совершенствование летных навыков, - заключил И. Калдыбеков. - Беспокоиться населению нет повода».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 11.08.2020 в 18:06:41 # 760193
Вспомнился фильм "Сеньор Робинзон", где женихи состязались за право жениться. И право было присуждено вождём проигравшему, т.е. Робинзону, т.к. ему нужна жена, чтобы его защищать
Цитата: старик от 11.08.2020 15:28:40Пройдите по ссылке и будет ясность, посмотрите картинкиhttps://voxpopuli.kz/862-voennye-samolety-strany/
А чего это вертушка с красной звездой? Иностранцы участвуют в маневрах?
А чего это вертушка с красной звездой? Иностранцы участвуют в маневрах?
Цитата: старик от 11.08.2020 15:28:40
А чего это вертушка с красной звездой? Иностранцы участвуют в маневрах?
А чего это вертушка с красной звездой? Иностранцы участвуют в маневрах?
Это наши опознавательные знаки , звезда с орлом.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
Цитата: Aлекс от 11.08.2020 15:30:16
Ущещщения
Ущещщения
Заценил
Ну это мне кажется от ревности какой то, армейские вертолетчики "крутые", 30% веса тела это яйца. Современная тактика полета на боевом вертолете, это полет на сверхмалой высоте 5 метров со скоростью 200-250 км.ч
А уж как они поработали в Афгане, сколько ребят спасли. Я знаком с одним вертолетчиком-афганцем, от него впервые услышал как они ми-8 "бронировали" брониками. Оказалось не врет, вот интервью пилота с Ми-24, очень интересно