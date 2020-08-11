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Шымкент
Нуждающихся шымкентских учеников и учителей обеспечат средствами дистанционного обучения
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danilov 11 Августа 2020 в 19:09:33
В связи с эпидемической ситуацией новый учебный год начнется в формате дистанционного обучения.

Так,нуждающимся в интернете учителям и учащимся школ города, за счет средств, предусмотренных на услуги интернет в школах, будут предоставлены «универсальные номера», а также необходимые роутеры, которые подключены к сети интернет. Об этом в ходе брифинга о подготовке к новому учебному году сообщил аким города Мурат Айтенов.
«На сегодняшний день школы мегаполиса полностью готовы к дистанционному обучению на интернет-платформе "Bilim Iand". В связи с переходом на дистанционное образование 35% из 222 050 учащихся, в том числе 41 900 нуждающихся в компьютерах, и 35 798 детей из семей, нуждающихся в социальной помощи, были определены потребности в компьютерной технике и интернет. Кроме того, в целях полного охвата 35 798 детей из семей, нуждающихся в социальной помощи, направлен запрос на приобретение из республиканского бюджета 31 160 компьютеров на сумму 4,8 млрд. тенге», - резюмировал аким.

В соответствии с поручением главы города М.Айтенова в июле текущего года приобретено 10 975 компьютеров, общее количество компьютеров составило 20 201. За счет средств местного бюджета планируется приобрести дополнительно 4 800 компьютеров. Посредством временного предоставления учащимся школьных компьютеров будет охвачено 41 900 детей из 24 955 семей.

Дистанционное обучение в 30 колледжах города будет проводиться на цифровой образовательной интернет-платформе "Smart Nation College".

Стоит отметить, студенты, обучающиеся по педагогическим, IT, социально-гуманитарным специальностям, будут учиться дистанционно. Студенты, обучающиеся по технологическому, аграрному, медицинскому направлениям, а также по направлению искусства, перейдут на смешанное обучение. В частности, лекции и семинары будут проходить в режиме онлайн, а лабораторные занятия и производственная практика будут осуществляться в очном формате.

Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 11.08.2020 в 20:08:41   # 760199
А педпрактику они будут тоже онлайн проходить? Как же они научатся работать с детьми? И как таких воспитателей, учителей, дефектологов потом пустить к детям?
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  Практичный 11.08.2020 в 20:10:33   # 760200
А кто даст люлей операторам связи за интернет? Фейковый 4G и 3G. Они же по факту не выходят на заявленные мощности.Толку от номеров и компьютеров. Если интернет говнище
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  старик 11.08.2020 в 21:30:30   # 760224
А платные школы за ту же плату тоже на удаленке?
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  Zoggyla 11.08.2020 в 21:34:19   # 760226
Софруджу! Есть такие словосочетания замена которых составным словом неуместна воизбежание разночтений!
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  Денис222 11.08.2020 в 23:27:00   # 760237
Цитата: Практичный от 11.08.2020 14:10:33
А кто даст люлей операторам связи за интернет? Фейковый 4G и 3G. Они же по факту не выходят на заявленные мощности.Толку от номеров и компьютеров. Если интернет говнище


Это уже другая история...
Но! И там и тут бабла напилем...
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