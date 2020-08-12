В ШЫмкенте выделены участки для антенно-мачтовых сооружений

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danilov 12 Августа 2020 в 09:48:14
Согласно поручению акима, городским управлением земельных отношений выделено 11 земельных участков для установки антенно-мачтовых сооружений и вынесено постановление об их легализации.
По словам А.Саттыбаева, антенно-мачтовые сооружения будет устанавливать инвестор за счет собственных средств. Мобильные операторы связи планируют устанавливать свои базовые станции на данные антенно-мачтовые сооружения.
«Предлагаем осуществить установку базовых станций мобильных операторов на столбах освещения, принадлежащих управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, путем их замены на более устойчивые столбы, которые установит инвестор. В частности, столбы с грузоподъемностью 1.5 - 2 тонны. Стоимость одной конструкции составляет порядка - 2 - 2.7 млн. тенге. Для реализации данного проекта составлена Дорожная карта», - сообщил заместитель акима.
Также в рамках улучшения качества мобильного интернета и связи представителями министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в Шымкенте проведена работа по выявлению проблемных участков покрытия сотовой связи, то есть мёртвые зоны. Вместе с этим, в рабочем порядке направлена дорожная карта с указанием 43 адресов для установки данного оборудования.
Стоит отметить, что эти участки определены по результатам драйв-тестов по улицам города, без учета статистики операторов сотовой связи и особенностей застройки города.
Кроме того, в целях проведения исследования и выявления необходимости установки базовых станций создана специальная группа. В работу группы вовлечены представители управления цифровизации, управления земельных отношений, а также специалисты мобильных операторов связи для определения мест локации и снятие ведомости координат с каждого из 43 земельного участка.
По информации ответственных специалистов, большинство проблем возникают при пользовании услугами внутри помещений, при отсутствии базовых станций в непосредственной близости от жилых комплексов и не прохождении сигналов сотовой связи вглубь жилых массивов.
На сегодняшний день специалистами проводится соответствующая работа в данном направлении.
Пресс-служба акима города Шымкент
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Цитата: Nafis от 12.08.2020 04:00:49зона повышенной стерильности и неизбежных мутаций. )
Комуто "повезёт"! Рядом с домом будет мачта с большим количеством антенн!
Комуто "повезёт"! Рядом с домом будет мачта с большим количеством антенн!
Ара горный 12.08.2020 в 10:29:27 # 760274