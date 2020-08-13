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Шымкент
Проект накрылся медным тазом
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GoodZone 13 Августа 2020 в 09:07:45
В Шымкенте с велопарковок исчезли все велобайки. И дело совсем не в том, что во время карантина двухколесный транспорт стал популярным среди горожан и его разобрали.

Просто вот уже несколько месяцев идет процесс передачи велотранспорта от одного собственника к другому.

Пересадить шымкентцев на велосипеды два года назад затеял тогдашний градоначальник Габидулла АБДРАХИМОВ. Он и на работу ездил на велосипеде, подавая пример всем остальным. Именно с его легкой руки здесь появились велопрокат и специальные дорожки. А тут вдруг раз - и исчезли велосипеды, даже киоск по продаже билетов находится в запущенном состоянии.

- Со стороны управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог этот проект передается в КГУ “Центр диспетчерской службы”. Процедура передачи должна скоро закончиться, - прокомментировал руководитель отдела автомобильных дорог управления АД и ПТ Шымкента Кайрат БАЙМЕНДИЕВ. - Велопроект первое время был популярным, но потом из-за отсутствия велосети мода на велобайки пошла на спад. Но уже два года как мы делаем все, чтобы дорожки для велосипедистов были по всему городу.

https://time.kz/articles/zloba/2020/08/11/proekt-nakrylsya-mednym-tazom
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Jopavogne 13.08.2020 в 09:12:41   # 760352
Quote:
Но уже два года как мы делаем все, чтобы дорожки для велосипедистов были по всему городу.

Что это за дорожки, один велосипедист только помещается и то впритык к пешеходам
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  NBE 13.08.2020 в 09:17:16   # 760353
Проект мертвы с рождения. Даже при полностью развитых велосипедных дорог (а это совсем не так), и полном охвате города этими велосипедными точками (а это совсем не так), дешевле купить китайский велосипед. А сейчас когда нету ни первого, ни второго нах он нужен...
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  alpha_portal 13.08.2020 в 09:19:58   # 760354
Перевернули весь город ради велодорожек, пожертвовали апсалютно всеми парковками по центральным дорогам! Сузили дорожное полотно для оной маленькой велодорожки. Полный идиотизм.Город не то что не расчитан на широкий поток автотранспорта, куда ему еще и велотранспорт пихать?! Это полнейший идиотизм лишить свободной инфраструктуры город. Теперь пробки. А пробки не способствуют развитию города. Только велотранспорта. А велотранспорт не может обеспечить потребности в перевозках.
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  Софруджу 13.08.2020 в 09:21:53   # 760355
Цитата: Jopavogne от 13.08.2020 03:12:41
Quote:
Но уже два года как мы делаем все, чтобы дорожки для велосипедистов были по всему городу.

Что это за дорожки, один велосипедист только помещается и то впритык к пешеходам


Ну, это лишняя претензия. Какой ширины должны быть улицы, чтобы велосипедные дорожки были широкими и не впритык. Это невыполнимо. Как делают, это уже неплохо, если б везде. А так всё равно по ним можно только специально покататься с целью "покататься по дорожкам". А если вам ехать куда-то, пользуясь велосипедом как транспортом, то все дорожки быстро кончатся
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  satelinks 13.08.2020 в 09:23:47   # 760356
С нашим уровнем культуры вождения в городе и дикарями на дорогах, страшно дорогу по пешеходному переходу переходить, не то что ездить на велосипедах.
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  Софруджу 13.08.2020 в 14:41:15   # 760386
А велобайк это велосипед? А зачем его надо перезывать?
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  Практичный 13.08.2020 в 17:23:03   # 760400
Жопа уникальный интерфейс,через него можно делать абсолютно все
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  Absolute 13.08.2020 в 17:33:29   # 760402
Как же хочется ввести расстрельную статью за коррупцию. Всех подписывающих и дающих разрешения первыми к стенке.
5 лет одно и то же. Одни и те же улицы перекапывают. Ремонт, пыль. И ничего не меняется.
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