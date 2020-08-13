Проект накрылся медным тазом

В Шымкенте с велопарковок исчезли все велобайки. И дело совсем не в том, что во время карантина двухколесный транспорт стал популярным среди горожан и его разобрали.
Просто вот уже несколько месяцев идет процесс передачи велотранспорта от одного собственника к другому.
Пересадить шымкентцев на велосипеды два года назад затеял тогдашний градоначальник Габидулла АБДРАХИМОВ. Он и на работу ездил на велосипеде, подавая пример всем остальным. Именно с его легкой руки здесь появились велопрокат и специальные дорожки. А тут вдруг раз - и исчезли велосипеды, даже киоск по продаже билетов находится в запущенном состоянии.
- Со стороны управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог этот проект передается в КГУ “Центр диспетчерской службы”. Процедура передачи должна скоро закончиться, - прокомментировал руководитель отдела автомобильных дорог управления АД и ПТ Шымкента Кайрат БАЙМЕНДИЕВ. - Велопроект первое время был популярным, но потом из-за отсутствия велосети мода на велобайки пошла на спад. Но уже два года как мы делаем все, чтобы дорожки для велосипедистов были по всему городу.
Проект мертвы с рождения. Даже при полностью развитых велосипедных дорог (а это совсем не так), и полном охвате города этими велосипедными точками (а это совсем не так), дешевле купить китайский велосипед. А сейчас когда нету ни первого, ни второго нах он нужен...
Перевернули весь город ради велодорожек, пожертвовали апсалютно всеми парковками по центральным дорогам! Сузили дорожное полотно для оной маленькой велодорожки. Полный идиотизм.Город не то что не расчитан на широкий поток автотранспорта, куда ему еще и велотранспорт пихать?! Это полнейший идиотизм лишить свободной инфраструктуры город. Теперь пробки. А пробки не способствуют развитию города. Только велотранспорта. А велотранспорт не может обеспечить потребности в перевозках.
Но уже два года как мы делаем все, чтобы дорожки для велосипедистов были по всему городу.
Что это за дорожки, один велосипедист только помещается и то впритык к пешеходам
Ну, это лишняя претензия. Какой ширины должны быть улицы, чтобы велосипедные дорожки были широкими и не впритык. Это невыполнимо. Как делают, это уже неплохо, если б везде. А так всё равно по ним можно только специально покататься с целью "покататься по дорожкам". А если вам ехать куда-то, пользуясь велосипедом как транспортом, то все дорожки быстро кончатся
Как же хочется ввести расстрельную статью за коррупцию. Всех подписывающих и дающих разрешения первыми к стенке.
5 лет одно и то же. Одни и те же улицы перекапывают. Ремонт, пыль. И ничего не меняется.