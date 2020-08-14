Несносный вопрос

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GoodZone 14 Августа 2020 в 09:02:19
Особенно остро все прелести масштабной стройки прочувствовали на себе хозяева домов, вплотную примыкающих к строительной площадке. Дома дрожат от тяжелой техники, пыль столбом, сносимая бульдозерами земля заваливает заборы, а змеи, растревоженные работой строителей, ползут во дворы.
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Идея снести Старый город витала не один десяток лет. Планов по обустройству городища Шымкента было много. Их утверждали разные акимы, но потом, когда возникал вопрос выкупа земельных участков, суммы оказывались для бюджета неподъемными. В итоге старогородские продолжали жить в своих домах, но в режиме ожидания.
В 2018 году при акиме Шымкента Габидулле АБДРАХИМОВЕ был принят вроде как окончательный проект по полному сносу Старого города, возведению на его месте высотных домов, магазинов и еще множества других современных объектов, в том числе самого большого на территории Азии фонтана высотой около 40 метров. Чтобы осуществить задуманное, требовалось снести примерно 600 домов и 240 объектов предпринимательства. Их в Старом городе так много в силу исторических традиций: здесь всегда были базар, ремесленные мастерские. А сейчас это множество магазинов и бутиков.
Часть намеченного удалось выполнить. Были выкуплены земельные участки вдоль реки Кошкар-ата, которая проходит по Старому городу. Владельцы добились устраивающей их компенсации. Получили деньги и те, чьи дома буквально прилепились к городищу. Снесли также постройки, которые оказались на месте новой транспортной магистрали. Но, как оказалось, денег хватило не на всех.
В их числе была и семья Иванятовых. Уведомление о сносе они получили в мае прошлого года. В нем указаны адреса шести домов, в том числе соседей Иванятовых, которых благополучно снесли и выплатили им компенсацию. А их дом оказался крайним в прямом и переносном смысле.
В ноябре прошлого года у них побывала оценочная комиссия. Представители акимата сделали фотографии и удалились. Хозяев предупредили: если после получения предписания они начнут что-то строить или ремонтировать, то эти расходы им никто возмещать не будет.
На этом все. Жизнь пошла своим чередом. Без ремонта, без традиционной побелки к празднику. Иванятовы ждали, когда же им назовут сумму компенсации, выплатят ее, и они поменяют место жительства. Но вместо этого прямо у них за забором началось строительство.
Домовладельцы отправились в управление земельных отношений, чтобы прояснить ситуацию. Там объяснили, что их дом по плану идет вторым этапом и в этом году его сносить не будут. Сколько они получат за земельный участок и дом, тоже не сказали.
- Мы не против того, чтобы наш город преображался. Пусть ведут реконструкцию городища. Но нам-то что делать? Дышать этой пылью до следующего года? Уже весь забор глиной завалили. А ведь скоро осень, пойдут дожди, и вся эта вязкая жижа с бугра устремится в наш двор, - возмущается Татьяна ИВАНЯТОВА, которая с прошлого года живет в ожидании сноса.
Зато когда я обратилась в управление земельных отношений за комментариями, реакция оказалась стремительной. Уже через полчаса замруководителя управления Гаухар АШЕНОВА была по указанному адресу вместе с координатором строительства древнего городища Дилярой СЕЙТНУРОВОЙ. Вечером того же дня на встречу с жильцами проблемного дома пришел и аким Аль-Фарабийского района Шымкента Габит МАУЛЕНКУЛОВ.
Он сразу сказал, что не в его компетенции решить вопрос с выплатой и сносом, но быть в курсе проблем жителей района - его прямая обязанность.
- Ряд домов, в том числе и этот, планировалось снести в этом году. Но планы изменила ситуация с пандемией. Был оптимизирован бюджет строительства. Общая сумма выделенных средств изначально была более 3 миллиардов тенге, сейчас ее урезали на миллиард с лишним, - пояснила Диляра Сейтнурова. - Я могу лишь предложить временное решение проблемы, чтобы минимизировать дискомфорт жителей. Мы можем поставить специальный забор и поливать глину.
Оптимизация бюджета действительно была. 21 июля на внеочередной сессии маслихата Шымкента депутаты проголосовали за то, чтобы часть средств перенаправить на здравоохранение. “В связи с эпидемиологической ситуацией в городе проведен анализ расходов бюджета и планируется оптимизировать средства на общую сумму 7214,6 млн. В процессе оптимизации сократили расходы на проведение мероприятий, озеленение и благоустройство, служебные командировки, выкуп земельных участков для госнужд, строительные работы. Эти расходы направлены на улучшение материально-технической базы системы здравоохранения города”, - говорится в официальном сообщении пресс-службы акимата.
- На следующий год мы планируем снести 60 домов, их оценят по рыночной стоимости. Если домовладельцы не согласятся, то могут подать в суд, - прокомментировал представитель управления земельных отношений акимата Шымкента Султан МУРАТОВ. - Что касается конкретно этого дома, мы подготовим ответ в течение одного-двух дней.
Уже на следующий день Иванятовых пригласили в акимат, где назвали оценочную стоимость и примерный срок сноса - один-два месяца. Надеемся, что повторно обращаться в газету им не придется.
Ирина КАЗОРИНА
https://time.kz/articles/territory/2020/08/12/nesnosnyj-vopros
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 14.08.2020 в 14:10:42 # 760455
Цитата: Ара горный от 14.08.2020 08:10:42
И для кого этот новодел? Думают что на эти ж.б. конструкции и на тротуарную плитку интурист валом попрет? Нет, интуристы Самарканд, Бухару и Хиву едут смотреть.
И для кого этот новодел? Думают что на эти ж.б. конструкции и на тротуарную плитку интурист валом попрет? Нет, интуристы Самарканд, Бухару и Хиву едут смотреть.
И все же это лучше, чем гора глины, обнесенная каким-то безобразием... А на счет людей, реально о них никто не думает, пока они сами не начнут двигаться - чиновник он такой - пока не пнешь, не полетит!