Четверо детей госпитализированы в Шымкенте после дезинфекции в квартире

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danilov 15 Августа 2020 в 16:36:44
В токсикологическое отделение городского центра гибербарической оксигинации дети были доставлены 13 августа в 01:45. Их возраст: 2014 г.р. – двое детей, и двое детей 2013, 2017 годов рождения. В настоящее время их состояние средней степени тяжести.
Как выяснилось, родители пострадавших детей снимают квартиру. Со слов родителей, в соседней квартире проводили дезинфекцию - травили тараканов. На место происшествия выезжали сотрудники Департамента по ЧС г.Шымкент.
Все обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники Аль-Фарабийского РУП и сотрудники Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.
https://www.inform.kz/ru/chetvero-detey-gospitalizirovany-v-shymkente-posle-dezinfekcii-v-kvartire_a3683271
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