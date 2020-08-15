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Шымкент
Четверо детей госпитализированы в Шымкенте после дезинфекции в квартире
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danilov 15 Августа 2020 в 16:36:44
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Четверо детей с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом» были госпитализированы из квартиры пятиэтажного дома по улице Рыскулбекова Аль-Фарабийского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на группу внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкента.

В токсикологическое отделение городского центра гибербарической оксигинации дети были доставлены 13 августа в 01:45. Их возраст: 2014 г.р. – двое детей, и двое детей 2013, 2017 годов рождения. В настоящее время их состояние средней степени тяжести.

Как выяснилось, родители пострадавших детей снимают квартиру. Со слов родителей, в соседней квартире проводили дезинфекцию - травили тараканов. На место происшествия выезжали сотрудники Департамента по ЧС г.Шымкент.

Все обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники Аль-Фарабийского РУП и сотрудники Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг.

https://www.inform.kz/ru/chetvero-detey-gospitalizirovany-v-shymkente-posle-dezinfekcii-v-kvartire_a3683271
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