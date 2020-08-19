В городе Шымкент поэтапно завершается средний ремонт внутриквартальных дорог

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danilov 19 Августа 2020 в 09:21:18
Также продолжаются работы по следующим улицам:
- Средний ремонт дорог по улице Толе би Енбекшинского района ведет подрядная организация ТОО «АлемТрансЖол». Вместе с этим, здесь предусмотрено обновление верхнего слоя дороги, замена неисправных ирригационных лотков. Протяженность улицы составляет 2,6 километров. На сегодняшний день ведутся работы по обновлению верхнего слоя дорожного покрытия. Работы планируется завершить в сентябре текущего года.
- Проводятся работы по обновлению дорожного покрытия, замене ирригационных лотков, строительству пешеходных переходов и велодорожек по улице Туркестанской в Аль-Фарабийском районе (от площади Аль-Фараби до ул. Адырбекова). Здесь будет отремонтирована часть улицы, которая составляет 1,9 км. Сейчас ведутся работы по асфальтированию дорожного полотна. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в октябре текущего года.
- Средний ремонт по улице Жибек жолы Енбекшинского района (от ул. Рыскулова до ул. Аймаутова) проводит компания ТОО «Сади Строй». Протяженность улицы составляет 1,2 км. На сегодняшний день ведутся работы по асфальтированию дорожного полотна.
- Ведутся работы по среднему ремонту улиц Абылайхана и Тугейболат в жилом массиве Таскен. Кроме того, проводится работа по установке пешеходной дорожки безымянной улицы, ведущей к школе №115.
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ремонт затягивают..значит так надо..
Да и с другой стороны, а почему народ должен жить в комфорте... ходить с улыбкой..эпидемия, люди болеют... жара...а мы вам ещё дороги переебем на полгода...и т.п.