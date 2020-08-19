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Шымкент
В городе Шымкент поэтапно завершается средний ремонт внутриквартальных дорог
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danilov 19 Августа 2020 в 09:21:18
На сегодняшний день в микрорайоне Самал-3 завершен средний ремонт дорог по улице Абдраманова, протяженностью 1,5 км, шириной 5 метров.

Также продолжаются работы по следующим улицам:
- Средний ремонт дорог по улице Толе би Енбекшинского района ведет подрядная организация ТОО «АлемТрансЖол». Вместе с этим, здесь предусмотрено обновление верхнего слоя дороги, замена неисправных ирригационных лотков. Протяженность улицы составляет 2,6 километров. На сегодняшний день ведутся работы по обновлению верхнего слоя дорожного покрытия. Работы планируется завершить в сентябре текущего года.
- Проводятся работы по обновлению дорожного покрытия, замене ирригационных лотков, строительству пешеходных переходов и велодорожек по улице Туркестанской в Аль-Фарабийском районе (от площади Аль-Фараби до ул. Адырбекова). Здесь будет отремонтирована часть улицы, которая составляет 1,9 км. Сейчас ведутся работы по асфальтированию дорожного полотна. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию в октябре текущего года.
- Средний ремонт по улице Жибек жолы Енбекшинского района (от ул. Рыскулова до ул. Аймаутова) проводит компания ТОО «Сади Строй». Протяженность улицы составляет 1,2 км. На сегодняшний день ведутся работы по асфальтированию дорожного полотна.
- Ведутся работы по среднему ремонту улиц Абылайхана и Тугейболат в жилом массиве Таскен. Кроме того, проводится работа по установке пешеходной дорожки безымянной улицы, ведущей к школе №115.

Пресс-служба акима города Шымкент
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  bIP6bIC 19.08.2020 в 12:34:36   # 761044
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  Lokki 19.08.2020 в 17:56:05   # 761073
С этим нескончаемым ремонтом улиц одновременно во всем городе просто выхарил всех и водителей и пешеходов. Жибек жолы перед коктемом уже почти 2 месяца делают, все никак не могут доделать. Рыскулова от Байтурсынова до казиева начали делать еще до ЧП и карантина, до сих пор сопли наматывают ходят полтора человека в день. Такое впечатление что подряд взяли а ресурсов все это осилить нет,потому как все у кого есть ресурсы с этого тендера спрыгнули из-за неадекватности цены выставленной залетной компанией.А теперь весь город перерыли кроты и все побросали. Да и качество оставляет желать лучшего. Вы посмотрите как эти рукожопы ливневые решетки поставили у обочины напротив гостиницы Шымкент. Они на 10 см выше уровня асфальта! Это сколько же надо будет воды набрать чтоб она начала в ливневку стекать? Понаберут по объявлению.
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  Денис222 19.08.2020 в 18:13:44   # 761075
Средний ремонт? Это что, лайфхак?))
Ремонт затягивают..значит так надо..
Да и с другой стороны, а почему народ должен жить в комфорте... ходить с улыбкой..эпидемия, люди болеют... жара...а мы вам ещё дороги переебем на полгода...и т.п.
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