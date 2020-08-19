СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ ШЫМКЕНТА ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕШЛА НА ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ

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danilov 19 Августа 2020 в 12:07:23
По словам Досана Биназаровича, в этом году сфера образования к новому учебному году полностью перешла на цифровую систему. В целях обучения детей в режиме онлайн, все образовательные учреждения полностью обеспечены высокоскоростным интернетом.
- Сфера образования – одна из важных социальных сфер. В этом году она была полностью автоматизирована. Прием детей в образовательные учреждения осуществлялся полностью в электронном формате. Кроме того, полностью автоматизированы прием в профессионально-техническое образование, услуги для семей и детей и другие.
В целях обеспечения города высокоскоростным и бесперебойным интернетом, сегодня устанавливаются 11 базовых станций. Легализация по 11 земельным участкам уже завершена. Для обеспечения качественным интернетом во все отдаленные населенные пункты города Шымкент, дополнительно проведены еще 43 точки. Ввод базовых станций в эксплуатацию завершится в сентябре-октябре, - сказал Досан Биназарович.
Стоит отметить, что сегодня Шымкент на 80% обеспечен качественным интернетом. К моменту завершения строительства базовых станций этот показатель достигнет 100%.
Пресс-служба акима города Шымкент
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как в Китае все работает? Ведь там не 18 миллионов человек, как?