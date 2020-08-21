Бывший главный архитектор Шымкента украл полмиллиарда тенге

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danilov 21 Августа 2020 в 11:13:46
Источник: https://astanatv.kz/ru/news/56181/
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Комментарии, по рейтингу, по дате
а вдруг он окажется невиновным? вон рыскалиевы не дадут соврать, такое вполне возможно, еще возращать пол-ярда баксов придётся...
А вдруг он купит кресло на другой должности?)
Цитата: Денис222 от 21.08.2020 12:42:04
А вдруг он купит кресло на другой должности?)
А вдруг он купит кресло на другой должности?)
к тому времени морда будет больше телевизора, никто не признает.