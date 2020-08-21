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Шымкент
Бывший главный архитектор Шымкента украл полмиллиарда тенге
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danilov 21 Августа 2020 в 11:13:46


Источник: https://astanatv.kz/ru/news/56181/
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  гримм 21.08.2020 в 13:01:33   # 761323
и сразу бывший
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  Денис222 21.08.2020 в 13:47:38   # 761327
Ничего они не боятся...всем пох
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  Zoggyla 21.08.2020 в 13:50:10   # 761328
М-да, жаль нет казахстанской королевы.
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  Versus 21.08.2020 в 13:59:52   # 761334
нахера замазывать лицо?
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  troll 21.08.2020 в 15:01:41   # 761344
Цитата: Versus от 21.08.2020 07:59:52
нахера замазывать лицо?

а вдруг он окажется невиновным? вон рыскалиевы не дадут соврать, такое вполне возможно, еще возращать пол-ярда баксов придётся...
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  Денис222 21.08.2020 в 18:42:04   # 761363
Цитата: Versus от 21.08.2020 07:59:52
нахера замазывать лицо?


А вдруг он купит кресло на другой должности?)
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  troll 21.08.2020 в 18:43:58   # 761364
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