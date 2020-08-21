В Шымкенте с помощью видеокамер выявлено 26 тыс. правонарушений

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danilov 21 Августа 2020 в 11:16:43
За семь месяцев текущего года сотрудниками Центра оперативного управления Департамента полиции города Шымкент установлено 26 507 фактов по правилам нулевой терпимости и административным правонарушениям.
Из них выброс мусора в общественных местах - 502 фактов, нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения - 640, попрашайничество в общественных местах - 706, нарушения правил дорожного движения - 19972, другие административные правонарушения - 4687.
Также с помощью камер наружного видеонаблюдения раскрыто 138 преступлений. Из них грабежи – 3, хулиганство – 15, незаконное приобретение автотранспорта–6, кражи – 73, другие преступления – 41. За сутки с помощью видеокамер выявлено 125 административных правонарушений. По выявленным нарушениям составлены административные протоколы и направлены в адрес правонарушителя.
Пресс-служба акима города Шымкент
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308 авто, ввезенных из Армении, зарегистрировано в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.
308 авто, ввезенных из Армении, зарегистрировано в Шымкенте, сообщает Polisia.kz.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года №306, на территории Республики Казахстан в период с 1 июня по 1 сентября 2020 года проводится регистрация автотранспортных средств, ввезенных из Республики Армения до 1 февраля 2020 года. 320 автомобилей, ввезеных на территорию города Шымкент из Республики Армения, подлежат регистрации.
На сегодняшний день зарегистрировано 308 автомобилей.
Владельцы автомобилей предоставляют следующие документы:
– Документ, удостоверяющий личность; – Документы об уплате государственной пошлины; (общая сумма- 11 946 тг)
– Свидетельства о регистрации транспортных средств и государственные регистрационные номерные знаки, выданные уполномоченным органом Республики Армения; – Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства по форме согласно приложению 17 ТР ТС 018/2011, при наличии в идентификационном номере не менее 17 знаков;
– Также запрашивается в соответствии с приказом министра внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года № 862 перевод на государственный или русский язык сопроводительных документов Республики Армения.
Свидетельство о регистрации транспортных средств (техпаспорт) зарегистрированного автотранспорта, на особых отметках указывается “не подлежит регистрации другому лицу”.
Представленные при регистрации в Центр обслуживания населения подлинники документов и государственных регистрационных номерных знаков, доставленные из Республики Армения, до принятия решения владельцем (решение о регистрации автотранспорта или вывоза за пределы Республики Казахстан) будут храниться в Специализированном центре обслуживания населения.
https://polisia.kz/ru/308-avto-vvezennyh-iz-armenii-zaregistrirovano-v-shymkente/
Стрельба в ресторане Шымкента: задержаны трое подозреваемых
Трое подозреваемых в стрельбе, произошедшей в одном из ресторанов Шымкента, задержаны полицейскими, сообщает Polisia.kz.
Трое подозреваемых в стрельбе, произошедшей в одном из ресторанов Шымкента, задержаны полицейскими, сообщает Polisia.kz.
Напомним, 10 августа в городе Шымкент в ресторане “Гранд-Прага”, расположенном по улице Казиева, произошла стрельба, в результате которой был убит один из посетителей, еще один получил огнестрельное ранение и был госпитализирован.
По данному факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК ”Убийство” и по статье 287 УК РК “Незаконное хранение, ношение и перевозка огнестрельного оружия”.
В полиции сообщили, что 12 августа принятыми мерами в Алматы задержаны трое подозреваемых. Все они доставлены в Департамент полиции города Шымкент и дали признательные показания.
14 августа Специализированным следственным судом города Шымкент в отношении подозреваемых санкционирована мера пресечения в виде “содержания под стражей”.
https://polisia.kz/ru/strel-ba-v-restorane-shymkenta-zaderzhany-troe-podozrevaemyh/
Здесь что-то другое надо...не просто штраф. Народ не хочет эволюционировать...и бабла ему не жаль...хоть и плачет о своей нищите..
Hulioibaldez 21.08.2020 в 19:32:08 # 761372