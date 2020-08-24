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Шымкент
Под пиком Сайрам погибла альпинистка
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danilov 24 Августа 2020 в 17:27:59
В горах Туркестанской области идут спасательные работы.

Как стало известно, в Толебийском районе 23 августа произошло происшествие. При восхождении на пик «Сайрам» сорвались и упали в подгорную трещину двое туристов. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, мужчина остался жив. К нему на помощь выдвинулась группа спасателей.

спасателиНа место происшествия немедленно выехали 5 сотрудников «Оперативно-спасательного отряда» ДЧС г. Шымкент, 1 единица техники отдела по чрезвычайным ситуациям Толебийского района, 3 единицы техники ПЧ-5 и 1 единица техники ПЧ-16, 1 единица техники местной полиции РОВД, 2 единицы техники, а также 3 сотрудника местных исполнительных органов.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

https://otyrar.kz/2020/08/ryadom-s-pikom-sajram-pogibla-alpinistka/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 24.08.2020 в 18:42:43   # 761606
Откуда они шли? Может, на перевале Сайрам, а не на пике?
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  Lokki 24.08.2020 в 19:31:41   # 761608
Подгорная трещина.... Журналюги в своем репертуаре... Хоть бы консультировались у людей знающих в данной предметной области. И есть у них ещё одна очень раздражающая манера доносить информацию непонятно как. Если у вас нет информации то раздобудьте, соберите в кучу факты, а то получается что слышал звон да не знает где он. Не умеет отырар работать с информацией в режиме репортажа, за столько лет никак научиться не может.
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  Софруджу 24.08.2020 в 19:43:16   # 761610
На другом ресурсе ещё "лучше". - "упали в ущелье Сайрам-су". Как же бесит тупизм и непрофессионализм журналистов буквально во всех сферах.
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  satelinks 24.08.2020 в 20:11:45   # 761617
Цитата: Софруджу от 24.08.2020 13:43:16
На другом ресурсе ещё "лучше". - "упали в ущелье Сайрам-су". Как же бесит тупизм и непрофессионализм журналистов буквально во всех сферах.


Не тупизм, а банальная безграмотность, редакторы и журналисты книги не читают.
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  spy 24.08.2020 в 21:12:07   # 761632
Группу встретили перед восхождением, мы с Сайрама спустились и шли домой, она не альпинистка а тупо жертва которая в горах никогда не была, погибли по вине гида группы пошли на обум, погибнуть могла только в одном месте на леднике перед первалом...печально и тупо.
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  spy 24.08.2020 в 21:23:27   # 761636
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  Софруджу 24.08.2020 в 22:34:02   # 761668
spy 24.08.2020 в 21:23:27 # 761636
Коммерческая группа что ли? Кто руководитель? Что за группа? Куда шли? Наиболее простой путь на пик вовсе не со стороны перевала
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