Под пиком Сайрам погибла альпинистка

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danilov 24 Августа 2020 в 17:27:59
Как стало известно, в Толебийском районе 23 августа произошло происшествие. При восхождении на пик «Сайрам» сорвались и упали в подгорную трещину двое туристов. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, мужчина остался жив. К нему на помощь выдвинулась группа спасателей.
спасателиНа место происшествия немедленно выехали 5 сотрудников «Оперативно-спасательного отряда» ДЧС г. Шымкент, 1 единица техники отдела по чрезвычайным ситуациям Толебийского района, 3 единицы техники ПЧ-5 и 1 единица техники ПЧ-16, 1 единица техники местной полиции РОВД, 2 единицы техники, а также 3 сотрудника местных исполнительных органов.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
https://otyrar.kz/2020/08/ryadom-s-pikom-sajram-pogibla-alpinistka/
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Цитата: Софруджу от 24.08.2020 13:43:16
На другом ресурсе ещё "лучше". - "упали в ущелье Сайрам-су". Как же бесит тупизм и непрофессионализм журналистов буквально во всех сферах.
На другом ресурсе ещё "лучше". - "упали в ущелье Сайрам-су". Как же бесит тупизм и непрофессионализм журналистов буквально во всех сферах.
Не тупизм, а банальная безграмотность, редакторы и журналисты книги не читают.
Цитата: Софруджу от 24.08.2020 12:42:43именно там...на перевале
Откуда они шли? Может, на перевале Сайрам, а не на пике?
Откуда они шли? Может, на перевале Сайрам, а не на пике?
Коммерческая группа что ли? Кто руководитель? Что за группа? Куда шли? Наиболее простой путь на пик вовсе не со стороны перевала