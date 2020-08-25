В аэропорту Шымкента загорелся терминал авиакомпании «Скат»

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danilov 25 Августа 2020 в 13:25:08
«25 августа в 06:55 в службу «101» поступило сообщение о пожаре в 4-этажном новостроящемся терминале частной авиакомпании «Скат», расположенном возле аэропорта, по адресу; Абайский район, ул. Бакбаева. В результате пожара произошло загорание кровли терминала площадью 270 кв. метров. Загорелись деревянные бревна. Пожар локализован в 07/27 и ликвидирован в 07:35», - отмечается в сообщении.
В ликвидации пожара были задействованы 53 человека личного состава департамента, сотрудники центра медицины катастроф, воинской части и пожарной службы аэропорта, а также 17 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
http://www.interfax.kz/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 25.08.2020 в 15:18:01 # 761845
Цитата: alpha_portal от 25.08.2020 09:18:01может потому что ее делали Равшан и Джамшут?
Почему аппалубку называют кровлей?
Почему аппалубку называют кровлей?
Да и вопрос. Почему вы опалубку называете так нескромно?