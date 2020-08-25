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Шымкент
В аэропорту Шымкента загорелся терминал авиакомпании «Скат»
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danilov 25 Августа 2020 в 13:25:08
В Шымкенте в четырехэтажном строящемся терминале авиакомпании «Скат» произошел пожар, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС, пишет Интерфакс-Казахстан.

«25 августа в 06:55 в службу «101» поступило сообщение о пожаре в 4-этажном новостроящемся терминале частной авиакомпании «Скат», расположенном возле аэропорта, по адресу; Абайский район, ул. Бакбаева. В результате пожара произошло загорание кровли терминала площадью 270 кв. метров. Загорелись деревянные бревна. Пожар локализован в 07/27 и ликвидирован в 07:35», - отмечается в сообщении.

В ликвидации пожара были задействованы 53 человека личного состава департамента, сотрудники центра медицины катастроф, воинской части и пожарной службы аэропорта, а также 17 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

http://www.interfax.kz/

Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 25.08.2020 в 15:18:01   # 761845
Почему аппалубку называют кровлей?
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  Zoggyla 25.08.2020 в 15:20:14   # 761846
Цитата: alpha_portal от 25.08.2020 09:18:01
Почему аппалубку называют кровлей?
может потому что ее делали Равшан и Джамшут?
Да и вопрос. Почему вы опалубку называете так нескромно?
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