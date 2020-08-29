 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Проблемное жильё
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 29 Августа 2020 в 16:45:31


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Gurvikt 29.08.2020 в 19:02:52   # 762258
Новое правило СНиП, "откат" называется. И остальные можно не учить.
поощрить | покарать
  старик 29.08.2020 в 21:33:12   # 762262
"Если жители обратятся в акимат! А без обращения не сделают? Вообще сомневаюсь что эти щели можно ликвидировать.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь