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Шымкент
Проблемное жильё
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danilov 29 Августа 2020 в 16:45:31
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Gurvikt
29.08.2020 в 19:02:52
# 762258
Новое правило СНиП, "откат" называется. И остальные можно не учить.
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старик
29.08.2020 в 21:33:12
# 762262
"Если жители обратятся в акимат! А без обращения не сделают? Вообще сомневаюсь что эти щели можно ликвидировать.
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