Как завладеть Лексусом и Тойотой

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danilov 04 Сентября 2020 в 18:15:57
Майор полиции подозревается в том, что в августе 2019 года будучи сотрудником полиции, путем обмана и злоупотребления доверием граждан города Шымкента, завладел их дорогостоящими автомашинами марки «Lexus LX 570» и «Toyota Camry» в количестве 4 машин на общую сумму 94 млн. тенге и аналогично завладел денежными средствами осужденного в сумме 33 тыс. долларов США, под предлогом содействия в условно-досрочном освобождении.
29 августа т.г. в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».