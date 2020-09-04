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Шымкент
Как завладеть Лексусом и Тойотой
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danilov 04 Сентября 2020 в 18:15:57
Антикоррупционной службой по г.Шымкент начато досудебное расследование в отношении начальника отделения по борьбе с наркобизнесом, Отдела полиции Арысского района Департамента полиции по Туркестанской области по подозрению в совершении неоднократных фактов мошенничества.
Майор полиции подозревается в том, что в августе 2019 года будучи сотрудником полиции, путем обмана и злоупотребления доверием граждан города Шымкента, завладел их дорогостоящими автомашинами марки «Lexus LX 570» и «Toyota Camry» в количестве 4 машин на общую сумму 94 млн. тенге и аналогично завладел денежными средствами осужденного в сумме 33 тыс. долларов США, под предлогом содействия в условно-досрочном освобождении.
29 августа т.г. в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 04.09.2020 в 21:16:19   # 762735
Насколько я понимаю многие отделы по борьбе с наркобизнесом возглавляют этот самый бизнес. Или я ошибаюсь?
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