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Шымкент
Почти Т3,5 млрд просят на 2020-2023 годы на обеспечение работы акима Шымкента
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danilov 15 Сентября 2020 в 09:11:43
Шымкент. 14 сентября. КазТАГ – Почти Т3,5 млрд просят на 2020-2023 годы на обеспечение работы акима Шымкента, передает корреспондент агентства.

«Итого расходы по бюджетной программе («Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы», в тысячах тенге – КазТАГ): 2019 – 405 718,9; 2020 – 931 478; 2021 – 1 010 340; 2022 – 738 579; 2023 – 752 878», - говорится в проекте бюджетной программы, представленной акиматом Шымкента 11 сентября.

В качестве цели программы указано «Обеспечение деятельности аппарата акима города Шымкент».

https://kaztag.kz/ru/news/pochti-t3-5-mlrd-prosyat-na-2020-2023-gody-na-obespechenie-raboty-akima-shymkenta
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Все мы гости 15.09.2020 в 10:28:49   # 763179
В азарт вошли, теперь не остановить.
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  звукач 15.09.2020 в 11:24:21   # 763188
Маловато будет,надо еще золота.
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  Софруджу 15.09.2020 в 15:31:09   # 763207
Нынешнего акима Чимкента надо просто расстрелять. Многие были "хороши", но такого вредительства во время чумы ещё не было. За один сквер на озере уже достаточные основания. А уж сколько он всего наделал, где не надо, и не сделал, где надо.
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  KapitanNemo 15.09.2020 в 15:45:15   # 763211
А какие доходы у этого аппарата в год?
Лет 20 уже дотационный регион. Без республиканской поддержки город загнется за пару месяцев.
Где эффективность, на что тратят такие суммы?
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  GoodZone 15.09.2020 в 16:39:20   # 763217
Цитата: KapitanNemo от 15.09.2020 09:45:15
А какие доходы у этого аппарата в год?
Лет 20 уже дотационный регион. Без республиканской поддержки город загнется за пару месяцев.
Где эффективность, на что тратят такие суммы?


Вы на их дома посмотрите, на чем ездят их жены и "любимые женщины", где лечатся они и учатся их дети, где отдыхают и вопросы отпадут сами собой... Там все очень эффективно... как сказал один герой Гайдая :
— Апо… аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации! Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово! Двадцать пять баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!
— А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
— (тихо и яростно) А я, между прочим, товарищ Джабраил, сюда и поставлен для того, чтобы блюсти государственные интересы! Садитесь пока.
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  старик 15.09.2020 в 19:06:15   # 763225
На бордюры хватит.
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