Почти Т3,5 млрд просят на 2020-2023 годы на обеспечение работы акима Шымкента

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danilov 15 Сентября 2020 в 09:11:43
«Итого расходы по бюджетной программе («Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы», в тысячах тенге – КазТАГ): 2019 – 405 718,9; 2020 – 931 478; 2021 – 1 010 340; 2022 – 738 579; 2023 – 752 878», - говорится в проекте бюджетной программы, представленной акиматом Шымкента 11 сентября.
В качестве цели программы указано «Обеспечение деятельности аппарата акима города Шымкент».
https://kaztag.kz/ru/news/pochti-t3-5-mlrd-prosyat-na-2020-2023-gody-na-obespechenie-raboty-akima-shymkenta
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 15.09.2020 в 10:28:49 # 763179
KapitanNemo 15.09.2020 в 15:45:15 # 763211
Лет 20 уже дотационный регион. Без республиканской поддержки город загнется за пару месяцев.
Где эффективность, на что тратят такие суммы?
Цитата: KapitanNemo от 15.09.2020 09:45:15
А какие доходы у этого аппарата в год?
Лет 20 уже дотационный регион. Без республиканской поддержки город загнется за пару месяцев.
Где эффективность, на что тратят такие суммы?
А какие доходы у этого аппарата в год?
Лет 20 уже дотационный регион. Без республиканской поддержки город загнется за пару месяцев.
Где эффективность, на что тратят такие суммы?
Вы на их дома посмотрите, на чем ездят их жены и "любимые женщины", где лечатся они и учатся их дети, где отдыхают и вопросы отпадут сами собой... Там все очень эффективно... как сказал один герой Гайдая :
— Апо… аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации! Ты жизнь видишь только из окна моего персонального автомобиля, клянусь, честное слово! Двадцать пять баранов в то время, когда наш район еще не полностью рассчитался с государством по шерсти и мясу!
— А ты не путай свою личную шерсть с государственной!
— (тихо и яростно) А я, между прочим, товарищ Джабраил, сюда и поставлен для того, чтобы блюсти государственные интересы! Садитесь пока.