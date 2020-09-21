Шымкентским детям прививают любовь к природе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Сентября 2020 в 11:27:32
Воспитанники детского сада «Балбулак» №65, в рамках акции «Забота о птицах», установили в парке несколько гнезд на деревьях и кустарниках. Самое интересно, что детки написали для какой птицы предназначено гнездо.
На мероприятии, инициированном управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города, дети проявили заботу о природе и птицах. Руководство управления поблагодарило коллектив детского сада «Балбулак» №65 за вклад в охрану природы.
Информационно-коммуникационный центр города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 21.09.2020 05:43:44
На этом и закончится пропаганда любовь к природе ибо на этом бабла не срубишь
На этом и закончится пропаганда любовь к природе ибо на этом бабла не срубишь
Иногда казалось бы какая-то мимолетная встреча или рядовое событие круто меняет твою жизнь или даже определяет все ее течение в будущем. Вы никогда не замечали, что ваши детские воспоминания обиды и разочарования или радости самые живучие и яркие? Может у одного из этих детей это мероприятие останется в душе ярким пятном и впоследствии определит течение его жизни. А все вот это игры взрослых про бабло и распилы их пока не касаются и слава всевышнему... просто если бы это был не одно такое мероприятие, а тысячи, то , возможно, и детей в будущем взрослых с другой жизнью стало бы больше, а проблем у нас - меньше.