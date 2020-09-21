 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Шымкентским детям прививают любовь к природе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 21 Сентября 2020 в 11:27:32
Прививать любовь и бережное отношение к природе необходимо с ранних лет. С этой целью в Шымкентском государственном дендрологическом парке им. А. Аскарова прошло развивающее мероприятие.

Воспитанники детского сада «Балбулак» №65, в рамках акции «Забота о птицах», установили в парке несколько гнезд на деревьях и кустарниках. Самое интересно, что детки написали для какой птицы предназначено гнездо.

На мероприятии, инициированном управлением природных ресурсов и регулирования природопользования города, дети проявили заботу о природе и птицах. Руководство управления поблагодарило коллектив детского сада «Балбулак» №65 за вклад в охрану природы.





Информационно-коммуникационный центр города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 21.09.2020 в 11:43:44   # 763510
На этом и закончится пропаганда любовь к природе ибо на этом бабла не срубишь
поощрить | покарать
  GoodZone 21.09.2020 в 18:07:36   # 763540
Цитата: Даун от 21.09.2020 05:43:44
На этом и закончится пропаганда любовь к природе ибо на этом бабла не срубишь

Иногда казалось бы какая-то мимолетная встреча или рядовое событие круто меняет твою жизнь или даже определяет все ее течение в будущем. Вы никогда не замечали, что ваши детские воспоминания обиды и разочарования или радости самые живучие и яркие? Может у одного из этих детей это мероприятие останется в душе ярким пятном и впоследствии определит течение его жизни. А все вот это игры взрослых про бабло и распилы их пока не касаются и слава всевышнему... просто если бы это был не одно такое мероприятие, а тысячи, то , возможно, и детей в будущем взрослых с другой жизнью стало бы больше, а проблем у нас - меньше.
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь