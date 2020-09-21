Представлявшиеся блогерами члены ОПГ занимались вымогательством в Туркестанской области

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danilov 21 Сентября 2020 в 17:44:32
Как отметил заместитель начальника департамента полиции Туркестанской области подполковник полиции Курманбек Сахов, эта организованная преступная группа, состоявшая из 4 местных жителей, орудовала на протяжении 6 месяцев на территории Жетысайского и Мактааральского районов. Они путем вымогательств и мошенничеств завладевали деньгами частных предпринимателей и простых граждан. В общей сложности преступники нанесли ущерб потерпевшим на сумму более 2 млн тенге.
Для придания законности своей деятельности злоумышленники открыли даже фиктивную общественную организацию под видом защиты прав потребителей и борьбы с коррупцией. Участники ОПГ четко распределили между собой роли, а для придания важности изготовили «липовые корочки» и визитки, представлялись своим жертвам блогерами, журналистами и юристами. Все действия преступники снимали на камеру. Под угрозой публикации видеоматериалов в социальных сетях вымогали деньги.
К примеру, в 2019 году в Мактааральском районе подозреваемые посетили одну из строительных площадок, где под предлогом, что работы ведутся с нарушениями, потребовали у главы строительной фирмы 500 тысяч тенге.
В другом случае, осенью прошлого года, осужденные под видом защиты экологии пришли в офис одной из местных фирм и вымогали у директора ежемесячную плату в 100 тысяч тенге. Потерпевший в свою очередь обратился с заявлением в Жетысайский РОП.
«Учитывая тяжесть и неординарность совершенных преступлений, к раскрытию и расследованию на помощь к районным полицейским были направлены сотрудники криминальной полиции и следователи областного аппарата. То есть мы создали специальную следственно-оперативную группу из числа лучших сотрудников районной и областной полиции. В рамках досудебного расследования провели все необходимые оперативные и следственные мероприятия, собрали достаточно улик и произвели задержание преступников с поличным при передаче денег.
В течение 10 месяцев была полностью доказана вина каждого участника данной преступной группы, а также то, что группа имела организованный характер и причастна к 17 фактам вымогательств и мошенничеств», - резюмировал подполковник полиции Курманбек Сахов.
Организатор и члены преступной группы осуждены к 10 и 8 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РК: «Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них», «Вымогательство» и «Мошенничество».
https://www.inform.kz/ru/predstavlyavshiesya-blogerami-chleny-opg-zanimalis-vymogatel-stvom-i-moshennichestvom-v-turkestanskoy-oblasti_a3696971
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KapitanNemo 21.09.2020 в 19:47:14 # 763543