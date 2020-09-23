Велосипедиста сбили насмерть на пешеходном переходе по Темирлановскому шоссе

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Сентября 2020 в 14:20:47
Смертельный наезд совершил водитель БМВ 525 модели. Происшествие произошло в полночь на 23 сентября. Виновник аварии бросил автомобиль и скрылся с места смертельного ДТП. На месте работали сотрудники полиции. Оказалось, что жители ближайших к пешеходному переходу домов давно жаловались на водителей, которые устраивали под их окнами гонки. И просили установить на пешеходном переходе «Сергек» или светофор.
-У нас на той стороне мечеть и торговый магазин, мы туда ходим каждый день. Дети переходят каждый день здесь дорогу, идут в школу. Мы боимся их отпускать одних, да и самим страшно ходить. Такое место…, что за одну неделю здесь на четырех человек наезд совершили и вот сегодня насмерть велосипедиста сбили, — жалуются местные жители.
В происшествии разбираются сотрудники полиции. Нашли ли виновника аварии, пока неизвестно.
https://otyrar.kz/2020/09/velosipedista-sbili-nasmert-na-peshehodnom-perehode-po-temirlanovskomu-shosse
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 23.09.2020 13:38:38
В Шыме на велике ездить-то еще развлечение. Как ни стараюсь по тротуару, все равно приходится выезжать на дорогу. А пешеходный- только пешком.
В Шыме на велике ездить-то еще развлечение. Как ни стараюсь по тротуару, все равно приходится выезжать на дорогу. А пешеходный- только пешком.
Шал как всегда в точку - у нас в Шыме пешком ходить еще тот экстрим.
Цитата: Konstant от 23.09.2020 09:04:56
Как на велик сел сначала летал по светофора. Потом стал слезать и переходить
Как на велик сел сначала летал по светофора. Потом стал слезать и переходить
Ну по ПДД так и нужно.