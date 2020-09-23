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Шымкент
Велосипедиста сбили насмерть на пешеходном переходе по Темирлановскому шоссе
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danilov 23 Сентября 2020 в 14:20:47
Велосипедиста сбили насмерть на одном из пешеходных переходов по Темирлановскому шоссе. Скончавшемуся на месте происшествия мужчине на вид было 35-40 лет. Удар был настолько сильный, что велосипедист отлетел на несколько десятков метров от машины. Мужчина умер до приезда скорой помощи.

Смертельный наезд совершил водитель БМВ 525 модели. Происшествие произошло в полночь на 23 сентября. Виновник аварии бросил автомобиль и скрылся с места смертельного ДТП. На месте работали сотрудники полиции. Оказалось, что жители ближайших к пешеходному переходу домов давно жаловались на водителей, которые устраивали под их окнами гонки. И просили установить на пешеходном переходе «Сергек» или светофор.

-У нас на той стороне мечеть и торговый магазин, мы туда ходим каждый день. Дети переходят каждый день здесь дорогу, идут в школу. Мы боимся их отпускать одних, да и самим страшно ходить. Такое место…, что за одну неделю здесь на четырех человек наезд совершили и вот сегодня насмерть велосипедиста сбили, — жалуются местные жители.

В происшествии разбираются сотрудники полиции. Нашли ли виновника аварии, пока неизвестно.

https://otyrar.kz/2020/09/velosipedista-sbili-nasmert-na-peshehodnom-perehode-po-temirlanovskomu-shosse
Комментарии, по рейтингу, по дате
  звукач 23.09.2020 в 14:34:39   # 763661
Мало информации - велосепедист шел по переходу или ехал на велосипеде непонятно.Если шел то это одно,а если ехал то тут уже совсем другое -водитель мог не заметить бысто двигающегося велосепедиста,хотя летать на автомобиле по гродским улицам,в темное время суток,да еще и покинуть место дтп,неужели надеется что не найдут.
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  Dimmon 23.09.2020 в 15:00:14   # 763667
лучшее решение - переходный светофор
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  Konstant 23.09.2020 в 15:04:56   # 763669
Как на велик сел сначала летал по светофора. Потом стал слезать и переходить
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  старик 23.09.2020 в 19:38:38   # 763703
В Шыме на велике ездить-то еще развлечение. Как ни стараюсь по тротуару, все равно приходится выезжать на дорогу. А пешеходный- только пешком.
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  Рамзес 23.09.2020 в 19:48:49   # 763704
Цитата: старик от 23.09.2020 13:38:38
В Шыме на велике ездить-то еще развлечение. Как ни стараюсь по тротуару, все равно приходится выезжать на дорогу. А пешеходный- только пешком.

Шал как всегда в точку - у нас в Шыме пешком ходить еще тот экстрим.
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  Рамзес 23.09.2020 в 19:51:28   # 763705
Цитата: Konstant от 23.09.2020 09:04:56
Как на велик сел сначала летал по светофора. Потом стал слезать и переходить

Ну по ПДД так и нужно.
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