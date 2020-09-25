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Шымкент
В Шымкенте у детей с COVID-19 нашли опасный воспалительный синдром
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danilov 25 Сентября 2020 в 14:28:12
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Panasonic
25.09.2020 в 18:56:10
# 763861
Что на Казыбек Би творится? Вся сторона Филармонии перекрыта ментами. Кто знает?
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Дэн
25.09.2020 в 19:22:40
# 763862
Заеб..и уже с кови 19 и мульти руль уже придумали а мульти гриппа походу детям мульты противопоказанно смотреть
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старик
25.09.2020 в 20:17:22
# 763867
Природа ополчилась против царя.
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