удобрения деревьям давали и поливали

Quote:к тополю в центральной азии всегда относились как к стройматериалу (кругляк), полив только первые годы, дальше грунтовые воды - в центре города вода на уровне 15-20 м ниже плинтуса, удобрять тополь - такого не видел даже у узбеков, тополь очень живуч и без удобрений