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danilov 25 Сентября 2020 в 20:56:38
Что-то мне подсказывает, что вот эти тополя возле школы МВД обкорнали не коммунальщики. Неужто руководству и курсантам школы надоело убирать осеннюю листву и они решили раз и навсегда избавиться от этой проблемы? А город спокойно проглотил и этот плевок, я уж не говорю о тех, кому по долгу службы положено найти и наказать за такую обрезку, после которой деревья умирают стоя.
Может, наоборот, надо было руководству учреждения там организовать посадку деревьев, такой пустырь перед зданием?!
Доброта Любовь
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Ара горный 26.09.2020 в 03:28:21 # 763901
Практичный 26.09.2020 в 13:19:44 # 763914
Цитата: Ара горный от 25.09.2020 21:28:21Езжай жить на Мангышлак, там пуха нет. Тебе комфортно будет.
Да и нах этот пух. Все ноют и ноют, там обрезали пиздец! Там не обрезали тоже пиздец, ветки на машины и людей падают!Тополю вырасти, три года.
Да и нах этот пух. Все ноют и ноют, там обрезали пиздец! Там не обрезали тоже пиздец, ветки на машины и людей падают!Тополю вырасти, три года.
Ара горный 26.09.2020 в 14:23:51 # 763918
Езжай жить на Мангышлак, там пуха нет. Тебе комфортно будет.
Выделяют следующие виды обрезки тополей:
Формовочная обрезка - повторная обрезка ранее обрезавшихся тополей, для сокращения длины новых побегов.
Омолаживающая обрезка, это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.
Формовочная обрезка - повторная обрезка ранее обрезавшихся тополей, для сокращения длины новых побегов.
Омолаживающая обрезка, это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.
есть погрешности, но криминала вроде нет
https://arborist.ru/services/obrezka-derevev/obrezka-topoley/
деревья вроде ухоженные, более менее прямые стволы, как в сайраме
А если по делу, то, что сделано возле школы МВД, иначе, как варварством, не назовешь. Лучше бы сразу выкорчевали и отправили на дрова, чтобы растение не мучить. У основной массы наших деревьев (не плодовых) обрезка делается в первый раз через три года для формирования симметричной кроны с обязательной подкормкой и поливом (вы видели хоть раз, чтобы в Шыме удобрения деревьям давали и поливали, как надо) и потом по необходимости омоложение, оставляя скелетные ветви первого порядка, ну как на схеме, где ссылка. Плюс вся обрезка делается исключительно в период покоя, то есть после листопада, а у нас весь год, фактически убивая дерево. С хвойными еще сложнее. Слов нет, только нецензурные выражения.
Цитата: Leksus от 26.09.2020 14:43:42Из области комфортной жизни насекомых, но нужно признаться, что флора этого заслуживает.
Надо еще добавить, что одни деревья, как например ясень, очень легко переносят обрезку, другие переносят очень болезненно, дуб как образец того, что трогать лишний раз не нужно.
Надо еще добавить, что одни деревья, как например ясень, очень легко переносят обрезку, другие переносят очень болезненно, дуб как образец того, что трогать лишний раз не нужно.
оставляя скелетные ветви первого порядка,
Quote:
Плюс вся обрезка делается исключительно в период покоя, то есть после листопада,
логично!
предлагаю вернуться к этой теМе весной / летом, со свежими фотками последствий обрезки
удобрения деревьям давали и поливали
к тополю в центральной азии всегда относились как к стройматериалу (кругляк), полив только первые годы, дальше грунтовые воды - в центре города вода на уровне 15-20 м ниже плинтуса, удобрять тополь - такого не видел даже у узбеков, тополь очень живуч и без удобрений
Цитата: Dimmon от 26.09.2020 15:52:45
Quote:
к тополю в центральной азии всегда относились как к стройматериалу (кругляк), полив только первые годы, дальше грунтовые воды - в центре города вода на уровне 15-20 м ниже плинтуса, удобрять тополь - такого не видел даже у узбеков, тополь очень живуч и без удобрений
Quote:
удобрения деревьям давали и поливали
к тополю в центральной азии всегда относились как к стройматериалу (кругляк), полив только первые годы, дальше грунтовые воды - в центре города вода на уровне 15-20 м ниже плинтуса, удобрять тополь - такого не видел даже у узбеков, тополь очень живуч и без удобрений
От вкусняшки ни одно дерево не откажется. Лучше растет, легче переносит обрезку, меньше болеет. Особенно в городе, где опавшие листья убирают.
alpha_portal 27.09.2020 в 14:02:20 # 763964
Цитата: Leksus от 26.09.2020 13:51:25
Была у меня в библиотеке книга Брикелла "Уход и обрезка садовых и парковых деревьев и кустарников" в переводе с английского. Толково и понятно все расписано.
Была у меня в библиотеке книга Брикелла "Уход и обрезка садовых и парковых деревьев и кустарников" в переводе с английского. Толково и понятно все расписано.
Вот а теперь посмотрите на фото с Шымкента и сравните. Эти деревья в таком духе надо было брезать еще когда они маленькие были. А теперь ствол слишком толстый уже. Вырастит урод теперь. Кто обрезал тот и вырастит.