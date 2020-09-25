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Шымкент
Тополя
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danilov 25 Сентября 2020 в 20:56:38
Эти тополя теперь уже точно никогда не будут в пуху, да и листья на них вырастут вряд ли. Обрезка по-шымкентски, то есть под ноль, живет и процветает во все времена года и во всех уголках города. И никто и ничто ее не остановит, потому что деревьененавистники у нас, похоже, в почете. Во всяком случае те, кто должен бороться с этим безобразием - жескто и публично - без пинка никого не накажут.
Что-то мне подсказывает, что вот эти тополя возле школы МВД обкорнали не коммунальщики. Неужто руководству и курсантам школы надоело убирать осеннюю листву и они решили раз и навсегда избавиться от этой проблемы? А город спокойно проглотил и этот плевок, я уж не говорю о тех, кому по долгу службы положено найти и наказать за такую обрезку, после которой деревья умирают стоя.
Может, наоборот, надо было руководству учреждения там организовать посадку деревьев, такой пустырь перед зданием?!


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  astra 25.09.2020 в 22:27:08   # 763886
Дебилы конченные. Бараны степные
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  Manitu 25.09.2020 в 23:39:55   # 763890
Такая обрезка процветает по всему Казахстану. Деревья уничтожаются умышленно. А потом каждый год распиливают миллионы на посадку новых елочек, которые упорно не желают приживаться.
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  babki 26.09.2020 в 01:03:11   # 763898
Суки
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  Ара горный 26.09.2020 в 03:28:21   # 763901
Да и нах этот пух. Все ноют и ноют, там обрезали пиздец! Там не обрезали тоже пиздец, ветки на машины и людей падают!Тополю вырасти, три года.
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  Pole13 26.09.2020 в 09:40:11   # 763904
Мне тоже не понять этих пильщиков, где не надо головешки оставляют, где надо не пилят. Пример выезд на Тауке хана с стороны 30 школы, там целым корпусом надо выехать на полосу, чтобы что то увидеть. Вот там реально нужно деревья подстричь
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  Практичный 26.09.2020 в 13:19:44   # 763914
Цитата: Ара горный от 25.09.2020 21:28:21
Да и нах этот пух. Все ноют и ноют, там обрезали пиздец! Там не обрезали тоже пиздец, ветки на машины и людей падают!Тополю вырасти, три года.
Езжай жить на Мангышлак, там пуха нет. Тебе комфортно будет.
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  Ара горный 26.09.2020 в 14:23:51   # 763918
Quote:
Езжай жить на Мангышлак, там пуха нет. Тебе комфортно будет.


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  Dimmon 26.09.2020 в 19:44:35   # 763927
в части обрезки деревьев на сайте есть реальные эксперты агрономы?
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  Dimmon 26.09.2020 в 19:45:56   # 763928
Quote:
Выделяют следующие виды обрезки тополей:
Формовочная обрезка - повторная обрезка ранее обрезавшихся тополей, для сокращения длины новых побегов.
Омолаживающая обрезка, это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.




есть погрешности, но криминала вроде нет

https://arborist.ru/services/obrezka-derevev/obrezka-topoley/
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  Leksus 26.09.2020 в 19:51:25   # 763930
Была у меня в библиотеке книга Брикелла "Уход и обрезка садовых и парковых деревьев и кустарников" в переводе с английского. Толково и понятно все расписано.
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  Dimmon 26.09.2020 в 19:53:17   # 763931
скидывайте скриншот, ну необязательно в переводе с английског, своих хватает
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  Dimmon 26.09.2020 в 19:55:08   # 763932
одно могу сказать, обрезать деревья надо смолоду чтобы потом не пришлось вырывать с глаз долой, и по высоте надо придерживать рост, крону пускать в ширь
деревья вроде ухоженные, более менее прямые стволы, как в сайраме
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  Leksus 26.09.2020 в 20:40:31   # 763935
Книгу отдал другу. Но проштудировал от корки до корки, на даче очень помогла, соседи офигевали, какие у нас розы были и почему яблони и груши с персиками приходилось подпирать, чтобы ветки не поломало.
А если по делу, то, что сделано возле школы МВД, иначе, как варварством, не назовешь. Лучше бы сразу выкорчевали и отправили на дрова, чтобы растение не мучить. У основной массы наших деревьев (не плодовых) обрезка делается в первый раз через три года для формирования симметричной кроны с обязательной подкормкой и поливом (вы видели хоть раз, чтобы в Шыме удобрения деревьям давали и поливали, как надо) и потом по необходимости омоложение, оставляя скелетные ветви первого порядка, ну как на схеме, где ссылка. Плюс вся обрезка делается исключительно в период покоя, то есть после листопада, а у нас весь год, фактически убивая дерево. С хвойными еще сложнее. Слов нет, только нецензурные выражения.
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  Leksus 26.09.2020 в 20:43:42   # 763936
Надо еще добавить, что одни деревья, как например ясень, очень легко переносят обрезку, другие переносят очень болезненно, дуб как образец того, что трогать лишний раз не нужно.
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  Zoggyla 26.09.2020 в 20:45:46   # 763937
Цитата: Leksus от 26.09.2020 14:43:42
Надо еще добавить, что одни деревья, как например ясень, очень легко переносят обрезку, другие переносят очень болезненно, дуб как образец того, что трогать лишний раз не нужно.
Из области комфортной жизни насекомых, но нужно признаться, что флора этого заслуживает.
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  Dimmon 26.09.2020 в 21:41:31   # 763942
Quote:
оставляя скелетные ветви первого порядка,

Quote:
Плюс вся обрезка делается исключительно в период покоя, то есть после листопада,

логично!
предлагаю вернуться к этой теМе весной / летом, со свежими фотками последствий обрезки
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  Dimmon 26.09.2020 в 21:52:45   # 763944
Quote:
удобрения деревьям давали и поливали

к тополю в центральной азии всегда относились как к стройматериалу (кругляк), полив только первые годы, дальше грунтовые воды - в центре города вода на уровне 15-20 м ниже плинтуса, удобрять тополь - такого не видел даже у узбеков, тополь очень живуч и без удобрений
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  Leksus 26.09.2020 в 22:23:45   # 763946
Азиатский тополь (который как свечка растет) и черный тополь - разные виды. Азиатский не обрезают, раньше он шел в строительство домов, родился ребенок - двадцать тополей посадили, ребенок вырос, стал совершеннолетний - вот ему на дом готовые балки и стропила.
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  Leksus 26.09.2020 в 22:26:24   # 763947
Цитата: Dimmon от 26.09.2020 15:52:45
Quote:
удобрения деревьям давали и поливали

к тополю в центральной азии всегда относились как к стройматериалу (кругляк), полив только первые годы, дальше грунтовые воды - в центре города вода на уровне 15-20 м ниже плинтуса, удобрять тополь - такого не видел даже у узбеков, тополь очень живуч и без удобрений

От вкусняшки ни одно дерево не откажется. Лучше растет, легче переносит обрезку, меньше болеет. Особенно в городе, где опавшие листья убирают.
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  alpha_portal 27.09.2020 в 14:02:20   # 763964
Цитата: Leksus от 26.09.2020 13:51:25
Была у меня в библиотеке книга Брикелла "Уход и обрезка садовых и парковых деревьев и кустарников" в переводе с английского. Толково и понятно все расписано.

Вот а теперь посмотрите на фото с Шымкента и сравните. Эти деревья в таком духе надо было брезать еще когда они маленькие были. А теперь ствол слишком толстый уже. Вырастит урод теперь. Кто обрезал тот и вырастит.
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