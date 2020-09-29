Нурсултан Назарбаев посетил археологический объект «Старое городище Шымкент»

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danilov 29 Сентября 2020 в 16:56:49
В ходе визита Елбасы ознакомился с результатами археологических работ и планами дальнейшего развития культурного комплекса.
Согласно представленной информации, в 2021 году на территории комплекса начнется строительство трехуровневого музея средневековья и амфитеатра на 500 мест.
Кроме того, в рамках посещения объекта аким города М.Айтенов рассказал о туристическом потенциале Шымкента и перспективах его развития.
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Цитата: Пришелец от 29.09.2020 11:08:41
на фото лента отклеилась (дешёвка)
на фото лента отклеилась (дешёвка)
Наверное устроители посчитали что « А, и так сойдёт для него»