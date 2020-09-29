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Шымкент
Нурсултан Назарбаев посетил археологический объект «Старое городище Шымкент»
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danilov 29 Сентября 2020 в 16:56:49
Нурсултан Назарбаев посетил памятник историко-культурного наследия «Старое городище Шымкент» (Цитадель), являющийся одним из древнейших исторических мест Казахстана.
В ходе визита Елбасы ознакомился с результатами археологических работ и планами дальнейшего развития культурного комплекса.
Согласно представленной информации, в 2021 году на территории комплекса начнется строительство трехуровневого музея средневековья и амфитеатра на 500 мест.
Кроме того, в рамках посещения объекта аким города М.Айтенов рассказал о туристическом потенциале Шымкента и перспективах его развития.


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  Пришелец 29.09.2020 в 17:08:41   # 764059
на фото лента отклеилась (дешёвка)
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  строитель 29.09.2020 в 17:19:25   # 764060
Цитата: Пришелец от 29.09.2020 11:08:41
на фото лента отклеилась (дешёвка)


Наверное устроители посчитали что « А, и так сойдёт для него»
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