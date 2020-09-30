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Шымкент
С 15 октября в шымкентских автобусах внедрят электронное билетирование
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Гость 30 Сентября 2020 в 10:45:31
По словам заместителя акима Шымкента Максута ИСАХОВА, это позволит вывести из тени бизнес в сфере пассажироперевозок.

Жителям третьего мегаполиса предложат четыре вида карт для оплаты проезда: стандартные (для общего пользования), для школьников, студентов и льготные. Стоимость карт - 500 тенге.

- Система электронных платежей в общественном транс­порте будет запущена 15 октября, а полностью автобусы перейдут к системе 1 ноября. Стационарные валидаторы для оплаты уже установлены в 350 автобусах. Пассажиры будут платить и наличными - 100 тенге, и с использованием платежных карт - 70 тенге, - рассказал Максут Исахов. - Проект реализуется благодаря инвестициям частной компании. Они составляют 1,2 миллиарда тенге. То есть на проект не расходуются бюджетные средства.

По словам директора компании Qaz Smart Trans Сержана АКЫЛБАЕВА, окупится проект не скоро. Лет через пять-шесть. 14 тысяч шымкентцев получат льготные карты для бесплатного проезда, среди них участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла (награжденные медалью “Ерен еңбегі үшін”), многодетные матери, награжденные нагрудными знаками “Мать-героиня”, “Алтын алқа”, “Күміс алқа”, инвалиды I группы по зрению.

Правда, для ее получения льготникам придется обратиться в ЦОН. Зайцам не поздоровится - в случае неоплаты за проезд безбилетник оплатит штраф в размере двух МРП. Оплатить проезд можно будет с помощью SMS, QR-кода, смартфона (NFC) - для пользователей смартфонов разработано специальное мобильное приложение.

В эти дни пассажиров ждет еще одно потрясение: изменится схема проезда многих городских автобусов. В общем, шымкентцам предстоит одновременно осваивать новый вид оплаты и привыкать к новым схемам движения городского пассажирского транс­порта.

Не уточнили в акимате и то, куда пойдут работать оставшиеся не у дел 350 кондукторов.

Ирина КАЗОРИНА, фото автора, Шымкент

https://time.kz/articles/zloba/2020/09/29/karte-mesto
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 30.09.2020 в 10:51:16   # 764093
Дурацкий подход для цифровой заманухи! 100 наличкой, 70 - цифрой. Это же дискриминация по цифровому признаку!
ЗЫ. За периодом дискриминации по наличию нала наступает прериод по наличию цифры. Цирк!
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  Kukaracha 30.09.2020 в 10:56:13   # 764095
Окупаемость 5-6 лет!?!?!?
Да эти терминалы через год два уже сломаются все по очереди.
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  Dimmon 30.09.2020 в 11:12:35   # 764098
Quote:
Это же дискриминация по цифровому признаку

да нет, просто расходов по налу гораздо больше.

по мне так лучше сразу сделать общественный транспорт бесплатным, им сейчас субсидируют до 80%, проще доплатить 20
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  Zoggyla 30.09.2020 в 11:26:23   # 764099
Цитата: Dimmon от 30.09.2020 05:12:35
Quote:
Это же дискриминация по цифровому признаку

да нет, просто расходов по налу гораздо больше.

по мне так лучше сразу сделать общественный транспорт бесплатным, им сейчас субсидируют до 80%, проще доплатить 20
А мне вот плевать на расходы чьи-то. Это услуга. И она должна стоить одинаково независимо от формы оплаты. Цифровой тенге на 30% дороже нального? Вот такой я бестолковый.
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  Dimmon 30.09.2020 в 11:41:30   # 764103
еще лет 20 назад за расчеты карточкой брали наценку 2-5%, теперь наценка пойдет за нал
не вижу проблемы в покупке карточки
а вот куда пойдут работать 350 кондукторов реально вопрос
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  Rebel 30.09.2020 в 11:50:34   # 764104
а в машрутках тоже валидаторы поставят
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  Lokki 30.09.2020 в 12:00:57   # 764106
вообще, разница в стоимости услуг по налу и безналу у нас не законна. Пусть откроют закон о платежах и платежных системах.
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  Рамзес 30.09.2020 в 12:57:30   # 764110
Цитата: Rebel от 30.09.2020 05:50:34
а в машрутках тоже валидаторы поставят

Маршрутки вообще убрать нужно,как они ездят и как их забивают...
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  старик 30.09.2020 в 13:22:14   # 764112
Я только насчет себя не понял: пользуюсь автобусом пару раз в год, как я должен оплачивать?
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  Zoggyla 30.09.2020 в 13:23:24   # 764113
Цитата: старик от 30.09.2020 07:22:14
Я только насчет себя не понял: пользуюсь автобусом пару раз в год, как я должен оплачивать?
По высшей таксе
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  KapitanNemo 30.09.2020 в 13:29:08   # 764114
Катаюсь на бентли, проезжаю мимо этой проблемы.
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  kubik 30.09.2020 в 13:38:58   # 764116
Цитата: старик от 30.09.2020 07:22:14
Я только насчет себя не понял: пользуюсь автобусом пару раз в год, как я должен оплачивать?

В Алмате можно платить карточкой ОНАЙ, через приложение(причем для детей и пенсионеров льготный тариф) и при помощи СМС думаю сделают также.
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  Pole13 30.09.2020 в 13:46:47   # 764117
Может гонять перестанут, будут сидеть на окладе
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  СССР 30.09.2020 в 14:14:46   # 764118
ох долго же продавливали непродавливаемое. Кто то лишится огромных денег Интересно было бы посмотрет ьс внедрением системы сколько реально они собирают
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