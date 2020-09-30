С 15 октября в шымкентских автобусах внедрят электронное билетирование

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Гость 30 Сентября 2020 в 10:45:31
Жителям третьего мегаполиса предложат четыре вида карт для оплаты проезда: стандартные (для общего пользования), для школьников, студентов и льготные. Стоимость карт - 500 тенге.
- Система электронных платежей в общественном транспорте будет запущена 15 октября, а полностью автобусы перейдут к системе 1 ноября. Стационарные валидаторы для оплаты уже установлены в 350 автобусах. Пассажиры будут платить и наличными - 100 тенге, и с использованием платежных карт - 70 тенге, - рассказал Максут Исахов. - Проект реализуется благодаря инвестициям частной компании. Они составляют 1,2 миллиарда тенге. То есть на проект не расходуются бюджетные средства.
По словам директора компании Qaz Smart Trans Сержана АКЫЛБАЕВА, окупится проект не скоро. Лет через пять-шесть. 14 тысяч шымкентцев получат льготные карты для бесплатного проезда, среди них участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла (награжденные медалью “Ерен еңбегі үшін”), многодетные матери, награжденные нагрудными знаками “Мать-героиня”, “Алтын алқа”, “Күміс алқа”, инвалиды I группы по зрению.
Правда, для ее получения льготникам придется обратиться в ЦОН. Зайцам не поздоровится - в случае неоплаты за проезд безбилетник оплатит штраф в размере двух МРП. Оплатить проезд можно будет с помощью SMS, QR-кода, смартфона (NFC) - для пользователей смартфонов разработано специальное мобильное приложение.
В эти дни пассажиров ждет еще одно потрясение: изменится схема проезда многих городских автобусов. В общем, шымкентцам предстоит одновременно осваивать новый вид оплаты и привыкать к новым схемам движения городского пассажирского транспорта.
Не уточнили в акимате и то, куда пойдут работать оставшиеся не у дел 350 кондукторов.
Ирина КАЗОРИНА, фото автора, Шымкент
https://time.kz/articles/zloba/2020/09/29/karte-mesto
Комментарии, по рейтингу, по дате
ЗЫ. За периодом дискриминации по наличию нала наступает прериод по наличию цифры. Цирк!
Да эти терминалы через год два уже сломаются все по очереди.
Это же дискриминация по цифровому признаку
да нет, просто расходов по налу гораздо больше.
по мне так лучше сразу сделать общественный транспорт бесплатным, им сейчас субсидируют до 80%, проще доплатить 20
Цитата: Dimmon от 30.09.2020 05:12:35А мне вот плевать на расходы чьи-то. Это услуга. И она должна стоить одинаково независимо от формы оплаты. Цифровой тенге на 30% дороже нального? Вот такой я бестолковый.
Quote:
да нет, просто расходов по налу гораздо больше.
по мне так лучше сразу сделать общественный транспорт бесплатным, им сейчас субсидируют до 80%, проще доплатить 20
Quote:
Это же дискриминация по цифровому признаку
да нет, просто расходов по налу гораздо больше.
по мне так лучше сразу сделать общественный транспорт бесплатным, им сейчас субсидируют до 80%, проще доплатить 20
не вижу проблемы в покупке карточки
а вот куда пойдут работать 350 кондукторов реально вопрос
Цитата: Rebel от 30.09.2020 05:50:34
а в машрутках тоже валидаторы поставят
а в машрутках тоже валидаторы поставят
Маршрутки вообще убрать нужно,как они ездят и как их забивают...
Цитата: старик от 30.09.2020 07:22:14По высшей таксе
Я только насчет себя не понял: пользуюсь автобусом пару раз в год, как я должен оплачивать?
Я только насчет себя не понял: пользуюсь автобусом пару раз в год, как я должен оплачивать?
KapitanNemo 30.09.2020 в 13:29:08 # 764114
Цитата: старик от 30.09.2020 07:22:14
Я только насчет себя не понял: пользуюсь автобусом пару раз в год, как я должен оплачивать?
Я только насчет себя не понял: пользуюсь автобусом пару раз в год, как я должен оплачивать?
В Алмате можно платить карточкой ОНАЙ, через приложение(причем для детей и пенсионеров льготный тариф) и при помощи СМС думаю сделают также.