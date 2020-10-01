В Шымкенте коронавирус выявлен у школьника

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danilov 01 Октября 2020 в 12:50:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
в июле было куплено 10975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. Это как?
Цитата: Tigr2 от 01.10.2020 08:40:32Еще ноль забыли.
Надеюсь ошибка? Или может кто пояснит:
в июле было куплено 10975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. Это как?
Надеюсь ошибка? Или может кто пояснит:
в июле было куплено 10975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. Это как?
Цитата: Tigr2 от 01.10.2020 08:40:32
Надеюсь ошибка? Или может кто пояснит:
в июле было куплено 10975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. Это как?
Надеюсь ошибка? Или может кто пояснит:
в июле было куплено 10975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. Это как?
Это было на бумаге,но забыли про овраги.Как всегда числятся комп а покупается планшет.