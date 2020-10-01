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Шымкент
В Шымкенте коронавирус выявлен у школьника
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danilov 01 Октября 2020 в 12:50:22
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 01.10.2020 в 14:40:32   # 764151
Надеюсь ошибка? Или может кто пояснит:
в июле было куплено 10975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. Это как?
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  Джимбо 01.10.2020 в 15:04:02   # 764156
Цитата: Tigr2 от 01.10.2020 08:40:32
Надеюсь ошибка? Или может кто пояснит:
в июле было куплено 10975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. Это как?
Еще ноль забыли.
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  Рамзес 01.10.2020 в 16:45:30   # 764163
Цитата: Tigr2 от 01.10.2020 08:40:32
Надеюсь ошибка? Или может кто пояснит:
в июле было куплено 10975 компьютеров на общую сумму 2 250 000 тенге. Это как?

Это было на бумаге,но забыли про овраги.Как всегда числятся комп а покупается планшет.
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