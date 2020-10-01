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Шымкент
700 килограммов наркотиков пытались провезти через Туркестанскую область
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danilov 01 Октября 2020 в 12:52:08
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  htmaker 01.10.2020 в 12:56:52   # 764147
Не доехала посылочка до России
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  Даун 01.10.2020 в 16:17:59   # 764160
100% подбросили, а они не заметили, а поехали акольными путями что бы ходовку после ремонта проверить
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