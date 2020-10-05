Аэропорт Шымкента выставили на торги за Т5,2 млрд

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danilov 05 Октября 2020 в 16:43:06
«Тип торгов: тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа; стартовая цена: Т5 234 000 000; гарантийный взнос: Т785 100 000; (…) объект продажи: АО «Аэропорт Шымкент», — говорится в объявлении, размещенном на электронной торговой площадке реестра государственного имущества.
Согласно объявлению, торги начнутся 8 октября в 10.00.
Решение выставить объект на торги утверждено постановлением акима Шымкента Мурата Айтенова.
«Тендерные (конкурсные) условия: 1) сохранение профиля деятельности объекта в период доверительного управления; 2) вложение инвестиций в размере не менее Т6 млрд за период доверительного управления; 3) осуществление инвестирования в инфраструктуру объекта, для приведения ее к современным стандартам в области гражданской авиации (а именно, проведение реконструкции пассажирского терминала, модернизация и обновление специальной техники и оборудования)», — сказано в объявлении.
В числе прочего продажа также предусматривает следующие условия: увеличение объема оказываемых работ и услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта; сохранение существующих рабочих мест и создание не менее пяти новых рабочих мест за период доверительного управления; обеспечение безубыточной деятельности с увеличением ежегодной чистой прибыли с 2021 года не менее Т150 млн.
В настоящий момент аэропорт Шымкента находится на балансе городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
https://kaztag.kz/ru/news/aeroport-shymkenta-vystavili-na-torgi-za-t5-2-mlrd
Комментарии, по рейтингу, по дате
По другому просто быть не может, это Шым, детка!!!)))
alpha_portal 06.10.2020 в 07:36:43 # 764386
Цитата: Zoggyla от 05.10.2020 16:44:46
У мировой гражданской авиации туманные перспективы. Парочка новых ковидов эту авиациию просто уничтожат в том виде в котором она существовала до первой пандемии.
У мировой гражданской авиации туманные перспективы. Парочка новых ковидов эту авиациию просто уничтожат в том виде в котором она существовала до первой пандемии.
А кто деньги вбухивает в Туркестанский эйуезжай, тоже так думают? Не в подъе..ку, для полезной дискуссии.