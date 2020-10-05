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Шымкент
Аэропорт Шымкента выставили на торги за Т5,2 млрд
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danilov 05 Октября 2020 в 16:43:06
Шымкент. 5 октября. КазТАГ – Аэропорт Шымкента выставили на торги за Т5,2 млрд, передает корреспондент агентства.

«Тип торгов: тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа; стартовая цена: Т5 234 000 000; гарантийный взнос: Т785 100 000; (…) объект продажи: АО «Аэропорт Шымкент», — говорится в объявлении, размещенном на электронной торговой площадке реестра государственного имущества.

Согласно объявлению, торги начнутся 8 октября в 10.00.

Решение выставить объект на торги утверждено постановлением акима Шымкента Мурата Айтенова.

«Тендерные (конкурсные) условия: 1) сохранение профиля деятельности объекта в период доверительного управления; 2) вложение инвестиций в размере не менее Т6 млрд за период доверительного управления; 3) осуществление инвестирования в инфраструктуру объекта, для приведения ее к современным стандартам в области гражданской авиации (а именно, проведение реконструкции пассажирского терминала, модернизация и обновление специальной техники и оборудования)», — сказано в объявлении.

В числе прочего продажа также предусматривает следующие условия: увеличение объема оказываемых работ и услуг путем развития маршрутной сети из аэропорта; сохранение существующих рабочих мест и создание не менее пяти новых рабочих мест за период доверительного управления; обеспечение безубыточной деятельности с увеличением ежегодной чистой прибыли с 2021 года не менее Т150 млн.

В настоящий момент аэропорт Шымкента находится на балансе городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

https://kaztag.kz/ru/news/aeroport-shymkenta-vystavili-na-torgi-za-t5-2-mlrd
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 05.10.2020 в 19:09:32   # 764341
Неужели желающие найдутся на таких условиях? То есть вкладывай развивай, модернизируй и ремонтируй, а когда отобьешь свои вложения -только бабка знает.
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  htmaker 05.10.2020 в 21:06:54   # 764347
Вдоль взлётной полосы целый посёлок, и это потенциальная проблема для аэропорта и для владельца в будущем. Продадут, а потом стандартизации будут требовать по безопасности.
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  Zoggyla 05.10.2020 в 22:44:46   # 764364
У мировой гражданской авиации туманные перспективы. Парочка новых ковидов эту авиациию просто уничтожат в том виде в котором она существовала до первой пандемии.
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  Aborigen 06.10.2020 в 07:18:58   # 764384
Думаю будет все немного по другому, найдется желающий и даже первоначалку внесет, а вот условия выкупа в договоре будут совсем другие, но об этом будут знать единицы. В итоге за откаты и все такое аэропорт уйдет за копейки
По другому просто быть не может, это Шым, детка!!!)))
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  alpha_portal 06.10.2020 в 07:36:43   # 764386
Ну а че? Скат зря строит терминал? Щас скат и заберет тендер.
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  Leksus 06.10.2020 в 07:53:07   # 764387
Цитата: Zoggyla от 05.10.2020 16:44:46
У мировой гражданской авиации туманные перспективы. Парочка новых ковидов эту авиациию просто уничтожат в том виде в котором она существовала до первой пандемии.

А кто деньги вбухивает в Туркестанский эйуезжай, тоже так думают? Не в подъе..ку, для полезной дискуссии.
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