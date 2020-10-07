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Шымкент
Шымкент лидер по освоению бюджета
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danilov 07 Октября 2020 в 13:28:56
Шымкент занимает лидирующие позиции в республике по освоению средств республиканского бюджета, выделенных на социально-экономическое развитие мегаполиса.
По состоянию на 1 октября 2020 года бюджетные средства освоены на 100%. Об этом сообщили в управлении финансов.

По словам специалистов, общий бюджет города в этом году составил 454,5 млрд. тенге. Из них 243,3 млрд. тенге выделены из республиканского бюджета. На сегодняшний день полностью освоены 300,5 млрд. тенге, запланированные на 9 месяцев текущего года. Так, сэкономлено 33,5 млн. тенге бюджетных средств. Оставшиеся свыше 150 миллиардов тенге будут полностью освоены до конца года.

Стоит отметить, что бюджет города до предоставления Шымкенту статуса города республиканского значения составлял 133 млрд. тенге. В 2020 году увеличился до 321,5 млрд. тенге. На сегодняшний день бюджет города составляет более 454,5 млрд. тенге, из них 47 процентов направлены на социальную сферу.

Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 07.10.2020 в 13:53:28   # 764509
А по распиздиванию кто первый
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  GoodZone 07.10.2020 в 14:45:15   # 764516
Распилили все, даже не знаю радоваться или огорчаться...
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  DITRX 07.10.2020 в 14:51:45   # 764517
х.з на что они потратили. 3 года назад при Габидуле все парки были отремонтированы, ( раньше через парк медалургов ночью было страшно ходит) кошкарату сделали, фантан тюлпан, весь тауке-хана в мрамор закотали, арбат построили. а в этом году нечего не видел на что можно было бы потратить
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  Tigr2 07.10.2020 в 16:15:59   # 764525
Ну ка кто сможет состыковать:
По состоянию на 1 октября 2020 года бюджетные средства освоены на 100%. Об этом сообщили в управлении финансов.
Далее: Оставшиеся свыше 150 миллиардов тенге будут полностью освоены до конца года.
Так вроде освоено же...или нет?
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  Dimmon 07.10.2020 в 16:23:03   # 764527
300.5 которые подлежали освоению до 1 октября освоены на 100%, оставшиеся 150 млрд из бюджета на 2020 год будут освоены до конца года
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  Dimmon 07.10.2020 в 16:28:29   # 764529
все стыкуется
не стыкуется откуда такие деньги

в 2018 году
Quote:
Шымкент стал городом республиканского значения, поэтому его ждут масштабные изменения. Уже в следующем году собственный бюджет города увеличится до 183 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Подписан исторический документ о статусе Шымкента
Подписан исторический документ о статусе Шымкента
Об этом стало известно во вторник, 5 июня →

- В этом году бюджет, например, 137 млрд тенге составляет до получения статуса. Из них собственный доход города составляет 64 млрд тенге, остальное - 35-37 млрд тенге - областной бюджет, 18 млрд тенге - субвенции. В связи с


в 2019
Quote:

На последней сессии этого года депутаты утвердили бюджет Шымкента на 2020-2022 годы.
Выступая на сессии, аким города Ерлан Ахтаханов сообщил, что объемы трансфертов из республиканского бюджета увеличились в три раза и что большая часть средств будет использована для решения проблем в удаленных населенных пунктах.
«Для решения ключевых проблем мегаполиса разработан трехлетний план, проведена работа с Правительством Казахстана по финансовым обоснованиям для его реализации. В результате объем средств, выделенных из республиканского бюджета, увеличен в три раза. В итоге размер бюджета составил 342 миллиарда 850 миллионов тенге. Это на 100 миллиардов тенге больше бюджета прошлого года. Средства будут направлены на здравоохранение, образование, жилищное строительство, обеспечение населения питьевой водой и инфраструктурой. Это даст новый импульс экономическому развитию


как можно бюджет со 137 довести до 342 лярда за 2 года, пускай даже трансферты, с одной стороны надо относиться бережно, а с другой теперь понимаешь как строилась Астана, сейчас мы в "шкуре" астанчан, для нашего города это плюс, мы и туркестан сейчас как Астана и Экспо, все финансы сюда текут
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  Tigr2 07.10.2020 в 16:46:58   # 764531
Ок,дураку на пальцах объясните.
Бюджет освоен на 100%! Там не пишут какой откуда и на какой месяц. Строка освоен на 100%!
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  Zoggyla 07.10.2020 в 17:01:06   # 764532
Цитата: Tigr2 от 07.10.2020 10:46:58
Ок,дураку на пальцах объясните.
Бюджет освоен на 100%! Там не пишут какой откуда и на какой месяц. Строка освоен на 100%!
Ну это значит, что спланировали рыночники по деньгам на 1.10.20 - потрачено с толком и по плану рыночной экономики.
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  старик 07.10.2020 в 19:26:31   # 764555
Честно говоря не очень понимаю победные реляции: а что так трудно потратить деньги когда они выделены, то есть имеются?
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