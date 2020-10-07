Шымкент лидер по освоению бюджета

Шымкент стал городом республиканского значения, поэтому его ждут масштабные изменения. Уже в следующем году собственный бюджет города увеличится до 183 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».



Подписан исторический документ о статусе Шымкента

Подписан исторический документ о статусе Шымкента

Об этом стало известно во вторник, 5 июня →



- В этом году бюджет, например, 137 млрд тенге составляет до получения статуса. Из них собственный доход города составляет 64 млрд тенге, остальное - 35-37 млрд тенге - областной бюджет, 18 млрд тенге - субвенции. В связи с



На последней сессии этого года депутаты утвердили бюджет Шымкента на 2020-2022 годы.

Выступая на сессии, аким города Ерлан Ахтаханов сообщил, что объемы трансфертов из республиканского бюджета увеличились в три раза и что большая часть средств будет использована для решения проблем в удаленных населенных пунктах.

«Для решения ключевых проблем мегаполиса разработан трехлетний план, проведена работа с Правительством Казахстана по финансовым обоснованиям для его реализации. В результате объем средств, выделенных из республиканского бюджета, увеличен в три раза. В итоге размер бюджета составил 342 миллиарда 850 миллионов тенге. Это на 100 миллиардов тенге больше бюджета прошлого года. Средства будут направлены на здравоохранение, образование, жилищное строительство, обеспечение населения питьевой водой и инфраструктурой. Это даст новый импульс экономическому развитию