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Шымкент
Новую транспортную развязку построят в Шымкенте
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danilov 07 Октября 2020 в 14:09:28
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  Lokki 07.10.2020 в 14:16:45   # 764510
Пипец, и строить будут опять два года и полгорода будет в нервном параличе. И надо же обязательно строительство затеять в преддверии зимы, иначе никак, весной и летом такие объекты делать не комильфо. Надо же до НГ срочно бюджет освоить и распилить иначе больше не дадут шансов приблизиться к кормушке.
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  DITRX 07.10.2020 в 14:42:40   # 764514
жесть, вы бы лучше развязку на бекжане до ума довели бы. в началем так красива пели о трех ярусном мосте что можно без остоновок проезжать а на деле говно. Что бы с Алматинской трасы на Тамерлановское развернуться должен километр проехать по пробке. или вам другое какого х вы с 3 полосной дороги перед Казахтелекомом на Туркестанкой сделали 2 полосеую там всегда были пробки. Или еще лучше закончите ремонт дороги на ул. Рыскулова ( самал базар), ул. Аймаутова год ремонтируют, мост на верхнем всю перекопали, гор. военкомат. Вобщем пол города перекопали и бросили. Я понимаю ремонт дороги нужная вещь но какого хрена раскопали и бросили? вы что ждете когда снега пойдет что бы асфальт положить. Я вообще считаю что для нового акима еще рано городом заниматься не его уровень лучше пускай в свое село едет. При Зын-зыне такого бардака не было
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  Dimmon 07.10.2020 в 15:19:17   # 764519
нельзя начинать развязку не открыв Адырбекова/Чернышевского

и верните Зын Зына
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  Tigr2 07.10.2020 в 16:11:30   # 764524
Затея хорошая спору нет! Но вот как будут делать тут вопрос большой...Прям стихи можно ложить...
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  Маке0912 07.10.2020 в 16:22:50   # 764526
Знаем как строит Зын-зын.
Пример - мост на янги-шахаре.
Самый позорный мост в мире.
Бюджет сожрали, на остатки залатали.
Одного пролёта вообще нет.
Один маленький мост , сколько лет строил ???
На Рыскулова на мосту крышу так и не сделал.
На этом мосту его знаменитая фраза . С Шымкента сделаем Лас вегас.
И вообще не говорите про него.
Ну правда и сейчас аким не лучше.
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  M54 07.10.2020 в 16:27:56   # 764528
Цитата: Dimmon от 07.10.2020 09:19:17
нельзя начинать развязку не открыв Адырбекова/Чернышевского

и верните Зын Зына

Лучше Мырзахметова
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  Dimmon 07.10.2020 в 16:29:38   # 764530
Quote:
Лучше Мырзахметова


тогда обоих!
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  Pole13 07.10.2020 в 19:15:29   # 764549
Вот там теперь жопа будет Чернышевского, Долорес до сих пор не сделали, а они очень нужны
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  старик 07.10.2020 в 19:29:34   # 764556
Одну грандиозную "развязку" построили на Тамерлановском, после этого как то не верится что построят именно развязку.
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