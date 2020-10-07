Новую транспортную развязку построят в Шымкенте

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danilov 07 Октября 2020 в 14:09:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
и верните Зын Зына
Пример - мост на янги-шахаре.
Самый позорный мост в мире.
Бюджет сожрали, на остатки залатали.
Одного пролёта вообще нет.
Один маленький мост , сколько лет строил ???
На Рыскулова на мосту крышу так и не сделал.
На этом мосту его знаменитая фраза . С Шымкента сделаем Лас вегас.
И вообще не говорите про него.
Ну правда и сейчас аким не лучше.
Цитата: Dimmon от 07.10.2020 09:19:17
нельзя начинать развязку не открыв Адырбекова/Чернышевского
и верните Зын Зына
нельзя начинать развязку не открыв Адырбекова/Чернышевского
и верните Зын Зына
Лучше Мырзахметова
Лучше Мырзахметова
тогда обоих!