Кому-то это выгодно - депутат о продаже аэропорта Шымкента
danilov 07 Октября 2020 в 15:29:02
Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов обратился к премьер-министру Аскару Мамину с просьбой пересмотреть сроки приема заявок на тендер по продаже аэропорта Шымкента, передает корреспондент zakon.kz.
Мажилисмен считает, что государственные органы зачастую передают в частную собственность стратегические объекты без должного отбора участников.
Напомним, 5 октября на торговой площадке появилось объявление о продаже аэропорта Шымкента за 5,2 млрд тенге.
Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента уже объявлен тендер, где срок доверительного управления - 10 лет, а сами заявки на тендер принимаются всего три недели - с 18 сентября по 8 октября.
Создается впечатление, что кому-то выгодно провести этот конкурс быстро и без шума. Что удивительно, в конкурсе могут участвовать даже физические лица и ИП. Как одно физическое лицо может управлять целым аэропортом? Это ставит под сомнение будущие перспективы аэропорта города. Кроме того, по оценкам экспертов, стартовая цена в 5,2 млрд тенге может быть заниженной для такого объекта, - подчеркнул Жамалов.
Учитывая стратегическую важность объекта, депутат просит рассмотреть следующие предложения:
- продлить сроки приема заявок на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа аэропорта Шымкент;
- пересмотреть квалификационные требования для потенциальных участников;
- провести повторную независимую оценку стоимости объекта.
https://www.zakon.kz/5042976-komu-to-eto-vygodno-deputat-o-prodazhe.html