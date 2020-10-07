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Шымкент
Кому-то это выгодно - депутат о продаже аэропорта Шымкента
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danilov 07 Октября 2020 в 15:29:02
Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов обратился к премьер-министру Аскару Мамину с просьбой пересмотреть сроки приема заявок на тендер по продаже аэропорта Шымкента, передает корреспондент zakon.kz.

Мажилисмен считает, что государственные органы зачастую передают в частную собственность стратегические объекты без должного отбора участников.

Напомним, 5 октября на торговой площадке появилось объявление о продаже аэропорта Шымкента за 5,2 млрд тенге.

Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента уже объявлен тендер, где срок доверительного управления - 10 лет, а сами заявки на тендер принимаются всего три недели - с 18 сентября по 8 октября.

Создается впечатление, что кому-то выгодно провести этот конкурс быстро и без шума. Что удивительно, в конкурсе могут участвовать даже физические лица и ИП. Как одно физическое лицо может управлять целым аэропортом? Это ставит под сомнение будущие перспективы аэропорта города. Кроме того, по оценкам экспертов, стартовая цена в 5,2 млрд тенге может быть заниженной для такого объекта, - подчеркнул Жамалов.
Учитывая стратегическую важность объекта, депутат просит рассмотреть следующие предложения:

- продлить сроки приема заявок на тендер по передаче в доверительное управление с правом выкупа аэропорта Шымкент;

- пересмотреть квалификационные требования для потенциальных участников;

- провести повторную независимую оценку стоимости объекта.

https://www.zakon.kz/5042976-komu-to-eto-vygodno-deputat-o-prodazhe.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 07.10.2020 в 15:49:30   # 764521
Quote:
. Как одно физическое лицо может управлять целым аэропортом?


В Казахстане и не такое возможно.
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  строитель 07.10.2020 в 15:56:14   # 764523
Как одно физическое лицо может управлять целым аэропортом?

Страной же управляет
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  Black_chi 07.10.2020 в 17:04:49   # 764533
короче его фирма не успевает подготовиться к конкурсу
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  Zoggyla 07.10.2020 в 17:07:25   # 764534
Цитата: строитель от 07.10.2020 09:56:14
Как одно физическое лицо может управлять целым аэропортом?

Страной же управляет
Управляет страной? Физическое лицо? Да, вы батенька, физику подзабыли и основы организации и управления производством.
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