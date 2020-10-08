Бейбут Атамкулов ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала

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danilov 08 Октября 2020 в 12:40:07
Проект реализуется в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2020-2025 годы частным инвестором (авиакомпания «СКАТ») за счет собственных средств.
В ходе встречи, президент авиакомпании «СКАТ» Владимир Денисов доложил о производственных мощностях нового терминала, планах по привлечению транзитных пассажиров, а также об используемых при строительстве современных материалов, в том числе отечественного производства, применяемых на объектах такого уровня.
Стоит отметить, новый терминал будет соответствовать международным стандартам качества и безопасности, что позволит обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта.
Справочно:
Параметры нового пассажирского терминала:
площадь – 35 000 кв.м;
4-х этажное здание;
пропускная способность – 2000 пасс/час;
телескопические трапы – 4 ед;
автоматизированная система регистрации и обработки багажа;
стойки регистрации – 24 ед.;
лифты – 9 ед.;
эскалаторы – 13 ед.
Комментарии, по рейтингу, по дате
опять к громадному количеству туристов готовятся?