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Шымкент
Бейбут Атамкулов ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала
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danilov 08 Октября 2020 в 12:40:07
Прибывший с рабочим визитом в третий мегаполис Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов совместно с акимом города Шымкент Муратом Айтеновым ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала.
Проект реализуется в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2020-2025 годы частным инвестором (авиакомпания «СКАТ») за счет собственных средств.


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В ходе встречи, президент авиакомпании «СКАТ» Владимир Денисов доложил о производственных мощностях нового терминала, планах по привлечению транзитных пассажиров, а также об используемых при строительстве современных материалов, в том числе отечественного производства, применяемых на объектах такого уровня.
Стоит отметить, новый терминал будет соответствовать международным стандартам качества и безопасности, что позволит обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта.

Справочно:
Параметры нового пассажирского терминала:
площадь – 35 000 кв.м;
4-х этажное здание;
пропускная способность – 2000 пасс/час;
телескопические трапы – 4 ед;
автоматизированная система регистрации и обработки багажа;
стойки регистрации – 24 ед.;
лифты – 9 ед.;
эскалаторы – 13 ед.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 08.10.2020 в 13:52:22   # 764590
пропускная способность – 2000 пасс/час
опять к громадному количеству туристов готовятся?
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  Zoggyla 08.10.2020 в 16:00:08   # 764597
А стоит ли овчинка выделки? Как-то на фоне последних мировых событий - движение по инерции, лишь бы, лишь бы.
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