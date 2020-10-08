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Шымкент
В Шымкенте запустили предприятие по переработке отходов ЧСЗ
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danilov 08 Октября 2020 в 21:23:45
В Шымкенте решен вопрос утилизации отходов бывшего свинцового завода. Ученые отмечали, что отходы, накопившиеся за более чем 70 лет, наносят вред окружающей среде. На сегодняшний день в этом вопросе, который не находил решения на протяжении долгих лет, поставлена точка.


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Теперь здесь запущено предприятие по переработке отходов для получения концентрата цветных металлов. Предприятие имеет экологическое значение для утилизации опасных отходов.

Сегодня министр Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбут Атамкулов и аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомились с работой уникального проекта.

Проект, который будет включён в государственную программу индустриально-инновационного развития, будет реализован ТОО «Standard Steel KZ». Здесь в год будут перерабатывать 400 тыс. тонн отходов.

В настоящее время запущена первая линия проекта по переработке 250 тысяч тонн отходов в год. При полном запуске завода в ноябре-декабре текущего года, работой обеспечат 400 человек.

На сегодняшний день переработка отходов очень важна для защиты окружающей среды и развития производства цветных металлов. При полной реализации, проект внесет значительный вклад в очистку окружающей среды.

Ознакомившись с работой предприятия, Бейбут Атамкулов отметил, что наряду с экологической эффективностью завода, он также играет важную социально-экономическую роль.

Стоит подчеркнуть, что предприятие при работе на полную мощность, способно в течение 3-4 лет очистить территорию от опасных отходов.

Пресс-служба акима города Шымкент
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  Samborz 08.10.2020 в 22:08:32   # 764623
Знаем, проходили. Пампезное начало, а конец как всегда один. Надеюсь я ошибаюсь.
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  старик 08.10.2020 в 22:58:32   # 764632
Отличная новость!
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