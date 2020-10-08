В Шымкенте запустили предприятие по переработке отходов ЧСЗ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Октября 2020 в 21:23:45
⠀
Теперь здесь запущено предприятие по переработке отходов для получения концентрата цветных металлов. Предприятие имеет экологическое значение для утилизации опасных отходов.
⠀
Сегодня министр Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Бейбут Атамкулов и аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомились с работой уникального проекта.
⠀
Проект, который будет включён в государственную программу индустриально-инновационного развития, будет реализован ТОО «Standard Steel KZ». Здесь в год будут перерабатывать 400 тыс. тонн отходов.
⠀
В настоящее время запущена первая линия проекта по переработке 250 тысяч тонн отходов в год. При полном запуске завода в ноябре-декабре текущего года, работой обеспечат 400 человек.
⠀
На сегодняшний день переработка отходов очень важна для защиты окружающей среды и развития производства цветных металлов. При полной реализации, проект внесет значительный вклад в очистку окружающей среды.
⠀
Ознакомившись с работой предприятия, Бейбут Атамкулов отметил, что наряду с экологической эффективностью завода, он также играет важную социально-экономическую роль.
⠀
Стоит подчеркнуть, что предприятие при работе на полную мощность, способно в течение 3-4 лет очистить территорию от опасных отходов.
⠀
Пресс-служба акима города Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате