"Избивал молотком". Мужчину подозревают в нападении на бывшую жену в Шымкенте

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Гость 09 Октября 2020 в 11:05:48
Фото:facebook.com/NeMolchiKZ
Мужчину подозревают в нападении на бывшую жену с молотком в Шымкенте. Об этом стало известно из социальных сетей. В полиции прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Публикация появилась на странице фонда "Не молчи". Произошедшее описывается со слов подруги пострадавшей женщины.
"8 октября бывший сожитель в три часа дня пришел к ней домой в нетрезвом состоянии. В этот момент дети сидели с няней дома, а она вышла в аптеку. Он зашел к ней домой, увидел, что ее нет, развернулся и ушел, как оказалось, он спрятался у нее во дворе. Тут же няня позвонила Кате и сказала, что он приходил в нетрезвом состоянии. Катя, зная, что он может причинить ей вред, позвонила подруге и попросила ее пойти с ней домой.
Они зашли во двор, но никого не увидели, Катя пошла в туалет, а подруга зашла в дом к детям, чтоб отпустить няню домой. И после подруга слышит на улице крики Кати, в это время он из-за угла напал на нее и начал избивать молотком, не сказав ни слова. Сразу же подруга вызвала полицию. Услышав, что вызывают полицию, он сразу убежал.
Они не живут вместе уже 1,5 года. Это не первый случай. Заявления писала пять раз, участковый бездействовал. Всегда говорил, что не может его найти. У него даже нет гражданства Казахстана. Нет ни единого документа.
По словам подруги, ранее, до новогодних праздников, он также забрался к ней в дом, разбил окна, двери, напал на нее с кочергой, раздробил руку, она долго лечилась, но участковый так и не довел дело до суда", - сообщается в публикации.
В полиции Шымкента прокомментировали ситуацию.
"8 октября текущего года в Управление полиции Енбекшинского района обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее сожитель в состоянии алкогольного опьянения постоянно избивает ее и наносит телесные повреждения. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Истязание", проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в пресс-службе полиции Шымкента.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/izbival-molotkom-mujchinu-podozrevayut-napadenii-byivshuyu-416484/