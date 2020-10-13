ШЫМКЕНТ: АГРС-3 ЗАПУСТЯТ ДО КОНЦА ГОДА

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danilov 13 Октября 2020 в 11:26:39
Однако в связи с увеличением коммунально-бытовых потребностей возникла проблема обеспечения природным газом зимой. Поэтому для дальнейшего увеличения объемов снабжения населения и организаций голубым топливом было принято решение построить АГРС-3. Ее запуск позволит довести обеспечение природным газом с 92,1 до 100%.
Работы по строительству автоматизированной газораспределительной станции №3 с пропускной способностью в 250 тысяч кубометров в час ведет ТОО «StroyGazCompany».
Всего на территории города ведутся работы по строительству восьми объектов - АГРС-3, магистральных сетей в микрорайонах «Кайнар булак» и «Асар-2», газопроводов в микрорайонах «Алтынтобе», «Достык», «Бадам» (195-ый квартал), «Асар-2», «Азат». Об этом сообщили специалисты управления энергетики и коммунального хозяйства.
АГРС-3 будет введена в эксплуатацию до конца года. Станция обеспечит население качественным и бесперебойным природным газом.
Пресс-служба акима города Шымкента
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alpha_portal 13.10.2020 в 16:18:42 # 764811
Ара горный 13.10.2020 в 16:29:00 # 764812
Цитата: alpha_portal от 13.10.2020 10:18:42
Я не пойму как станция может влиять на качеств
Я не пойму как станция может влиять на качеств
Как, как! Путем увеличения количеств!