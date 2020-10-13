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Шымкент
В ШЫМКЕНТЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРНЕТОМ ВЫДЕЛЕНО 235 МЛН ТЕНГЕ
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danilov 13 Октября 2020 в 17:02:00
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил первый заместитель акима города Шымкента Шынгыс Мукан.
- Все учреждения образования подключены к Интернету. На эти цели выделено 235,9 миллиона тенге. Подпишем договор с АО «Қазақтелеком» о повышении скорости Интернета с 8 до 12 мегабайт в секунду. В 18 461 семье в доступе к Интернету нуждаются 31 798 детей. 17 701 семье розданы SIM-карты, подключенные к трафику «Bilim al», а в дома 760 семей проведен кабельный Интернет», - сказал он.
Нужно отметить, в третьем мегаполисе 224 618 детей обучаются дистанционно. Для технического обеспечения роздано 33 840 компьютеров. При необходимости работа по обеспечению компьютерами школьников продолжается.

Пресс-служба акима города Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 13.10.2020 в 17:59:33   # 764815
нет, чтобы нормально организовать сан обработку школ и процесс обучения, проще всех разогнать по домам, в конец "убить" образование и потом радостно рапортовать какие они молодцы, решили проблему, которую сами же и создали
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  GoodZone 13.10.2020 в 18:05:42   # 764816
"с 8 до 12 мегабайт в секунду" - с ослика пересели на ... ослика ? Да, в это трудное время нужно помочь бедному монополисту «Қазақтелеком», а то акционеры недовольны своими космическими прибылями. может хватит кормить этого ненасытного монстра, может пора ему поубавить свои аппетиты и помочь нуждающимся, например снизить тарифы до приемлемых и реальных? почему у нас всегда государство вылазит за счет простых граждан и не трясет толстосумов? то мы банкам помогаем, то телекому...
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  Panasonic 13.10.2020 в 18:55:22   # 764819
До 12МБ/сек - это 100Мбит/сек. Обычная скорость в развитых странах. А у нас это преподносится как достижение.
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  старик 13.10.2020 в 19:42:14   # 764825
Quote:
До 12МБ/сек - это 100Мбит/сек. Обычная скорость в развитых странах. А у нас это преподносится как достижение.
Да я где-то читал, что скорость интернета в КЗ выше чем во многих развитых странах. Неправда?
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  Zoggyla 13.10.2020 в 21:17:26   # 764834
Вот ведь кто-то всякую дишманскую железяку сбывает по "рыночной" цене)))
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  vvka 13.10.2020 в 22:34:14   # 764837
Цитата: старик от 13.10.2020 13:42:14
Quote:
До 12МБ/сек - это 100Мбит/сек. Обычная скорость в развитых странах. А у нас это преподносится как достижение.
Да я где-то читал, что скорость интернета в КЗ выше чем во многих развитых странах. Неправда?


ну да. мы же живем впереди планеты всей. все у нас хай-енд с конца:интернет, цены, условия жизни и прочее. В самой беднейшей стране Евросоюза Болгарии - мобильный интернет быстрее фиксированного в казахстане раз в 10 (если не больше) по божеским тарифам 30 лева (15 евро) - за телевидение, мобильный и фиксированный интернет.
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