В ШЫМКЕНТЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРНЕТОМ ВЫДЕЛЕНО 235 МЛН ТЕНГЕ

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danilov 13 Октября 2020 в 17:02:00
- Все учреждения образования подключены к Интернету. На эти цели выделено 235,9 миллиона тенге. Подпишем договор с АО «Қазақтелеком» о повышении скорости Интернета с 8 до 12 мегабайт в секунду. В 18 461 семье в доступе к Интернету нуждаются 31 798 детей. 17 701 семье розданы SIM-карты, подключенные к трафику «Bilim al», а в дома 760 семей проведен кабельный Интернет», - сказал он.
Нужно отметить, в третьем мегаполисе 224 618 детей обучаются дистанционно. Для технического обеспечения роздано 33 840 компьютеров. При необходимости работа по обеспечению компьютерами школьников продолжается.
Пресс-служба акима города Шымкента
Комментарии, по рейтингу, по дате
До 12МБ/сек - это 100Мбит/сек. Обычная скорость в развитых странах. А у нас это преподносится как достижение.Да я где-то читал, что скорость интернета в КЗ выше чем во многих развитых странах. Неправда?
Цитата: старик от 13.10.2020 13:42:14
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До 12МБ/сек - это 100Мбит/сек. Обычная скорость в развитых странах. А у нас это преподносится как достижение.Да я где-то читал, что скорость интернета в КЗ выше чем во многих развитых странах. Неправда?
ну да. мы же живем впереди планеты всей. все у нас хай-енд с конца:интернет, цены, условия жизни и прочее. В самой беднейшей стране Евросоюза Болгарии - мобильный интернет быстрее фиксированного в казахстане раз в 10 (если не больше) по божеским тарифам 30 лева (15 евро) - за телевидение, мобильный и фиксированный интернет.