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Шымкент
Аэропорт Шымкента. Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа
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Гость 14 Октября 2020 в 16:46:46
Ссылка https://e-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/191054/view
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 14.10.2020 в 21:30:00   # 764881
Прикупить что ли?
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