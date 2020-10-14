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Шымкент
Аэропорт Шымкента. Тендер по передаче в доверит. управление с правом выкупа
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Абв
Абв
Абв
Гость 14 Октября 2020 в 16:46:46
Ссылка
https://e-auction.gosreestr.kz/p/ru/auctions/191054/view
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
14.10.2020 в 21:30:00
# 764881
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