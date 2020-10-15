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Шымкент
В Шымкенте подключена система электронного билетирования
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Гость 15 Октября 2020 в 12:27:16
В Шымкенте, в рамках реализации государственной программы «Цифровой Казахстан», подключена электронная система оплаты проезда в общественном транспорте «Tolem».
С ее работой ознакомился аким города Мурат Айтенов.

Цель проекта — внедрение цифровых решений и безналичных платежей, улучшение работы общественного транспорта, создание комфортных условий для пассажиров и увеличение поступлений в городской бюджет, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.

Посредством системы «Tolem» будет осуществлен статистический учет пассажиропотоков и субсидирование социально значимых маршрутов через фактические данные.

Проект реализуется за счет инвестиций ТОО «QazSmartTrans». Сумма инвестиций составляет 1,2 млрд тенге.

Для оплаты проезда в общественном транспорте предусмотрено четыре вида транспортных карт — стандартные (общего пользования), школьные, студенческие и льготные. Жители смогут производить оплату за проезд транспортной картой, с помощью SMS, QR-кода, посредством смартфона. При безналичной оплате стоимость проезда составляет 70 тенге, а при оплате наличными — 100 тенге.

Стоимость транспортной карты — 500 тенге с одной бесплатной поездкой.
В рамках социальной ответственности со стороны компании «QazSmartTrans» будут бесплатно розданы 14 тысяч карт участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, награжденным медалью «За доблестный труд», обладателям нагрудных знаков «Батыр ана», «Алтын алка», «Кумис алка», инвалидам по зрению первой группы).

Во всех ЦОНах, а также в здании управления занятости и социальной защиты открыты места обслуживания льготных категорий граждан, где принимаются и вносятся необходимые данные граждан для получения транспортных карт. В городе 220 тысяч школьников, 80 тысяч студентов, 14 тысяч льготников.

Оператором проекта заключили договоры с транспортными компаниями, в автобусах установлены валидаторы.

Для пользователей смартфонов разработано мобильное приложение «Open Shymkent», где пользователь может проверить баланс своей карты, пополнить его, просмотреть историю пополнения и проезда.

С помощью приложения «Open Shymkent» жители могут получать и другие услуги.

Для получения необходимой информации создан call-центр, номер центра 8 775 811 2222.

Приобрести карты « Tolem» можно в торговых точках и магазинах города.

Источник: https://otyrar.kz/2020/10/v-shymkente-podklyuchena-sistema-elektronnogo-biletirovaniya/

Кто то реально смог воспользоватся системой?
В автобусах не видел ни одного рабочего терминала, Через мобильное приложение openShymkent тоже ничего не работает.

Как это работает не пойму??
Очередной пшик?
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 15.10.2020 в 13:05:55   # 764894
"Как это работает не пойму?? "
все работает, просто мы все пользоваться не умеем... Заходишь, даешь 100 тенге и едешь... что не понятного? был проезд 70 тенге и остался по картам и в умах чиновников 70, а то что система не работает домыслы - плати 100 тенге и езжай с миром, хочешь за 70 - иди пешком... иш, развелось нищебродов...
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  Денис222 15.10.2020 в 13:28:08   # 764902
В общем проезд подражал...думаю многие будут платить наличными...
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  звукач 15.10.2020 в 13:35:57   # 764904
Цитата: Денис222 от 15.10.2020 07:28:08
В общем проезд подражал...думаю многие будут платить наличными...
конечно будут.... и будут молчать в тряпочку и дальше.
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  Денис222 15.10.2020 в 13:39:16   # 764905
Рост цен предсказуем...все дорожает...
Плата за труд...соц выплаты... пенсии как в 2010 вот это пиздец...если бы хоть в ровень шло...а у нас как на 3% поднимут выплаты...на 20% подорожает..
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  shy_ric 15.10.2020 в 14:26:08   # 764909
хорошо - вопрос. ты сел в автобус, есть карта, есть мобильный с интернетом. наличных нет. Варианты. Ты не против заплатить за услугу. но только через смс или картой! если система не работает, то кто крайний и к чему приведет данная ситуация?
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  звукач 15.10.2020 в 14:49:29   # 764911
Цитата: shy_ric от 15.10.2020 08:26:08
хорошо - вопрос. ты сел в автобус, есть карта, есть мобильный с интернетом. наличных нет. Варианты. Ты не против заплатить за услугу. но только через смс или картой! если система не работает, то кто крайний и к чему приведет данная ситуация?
да ни к чему,,, поскандалят и разойдутся.
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  Денис222 15.10.2020 в 15:54:31   # 764914
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  Любитель ММА 15.10.2020 в 17:40:34   # 764920
Оказывается с 1 ноября начнется
https://otyrar.kz/2020/10/kak-popolnit-transportnuyu-kartu-tolem/
Quote:
Напомним, с первого ноября в Шымкенте электронная система билетирования заработает в полную мощность. До этого времени, рассчитаться за проезд можно как раньше — наличными. Не изменится пока и цена за проезд — та же 70 тенге. А вот уже с первого ноября будет действовать система оплаты: 70 тенге — электронная оплата, 100 тенге — наличная.
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  чугуний 15.10.2020 в 18:06:08   # 764928
Цитата: shy_ric от 15.10.2020 08:26:08
хорошо - вопрос. ты сел в автобус, есть карта, есть мобильный с интернетом. наличных нет. Варианты. Ты не против заплатить за услугу. но только через смс или картой! если система не работает, то кто крайний и к чему приведет данная ситуация?


В Алматы водители и кондукторы по началу сопротивлялись онаю, не включали терминалы. Пока аким в сми не сказал , что если терминал не работает - проезд за счет водителя. И первое время проезд был только по безналу. Потом, когда люди привыкли - добавили проезд за наличные, но дороже и обязательно с билетиком
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  Рамзес 15.10.2020 в 18:15:30   # 764929
Quote:
Для пользователей смартфонов разработано мобильное приложение «Open Shymkent», где пользователь может проверить баланс своей карты, пополнить его, просмотреть историю пополнения и проезда.

Где оно ? В Play Market не нашел.
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