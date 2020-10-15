В Шымкенте подключена система электронного билетирования

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Гость 15 Октября 2020 в 12:27:16
С ее работой ознакомился аким города Мурат Айтенов.
Цель проекта — внедрение цифровых решений и безналичных платежей, улучшение работы общественного транспорта, создание комфортных условий для пассажиров и увеличение поступлений в городской бюджет, сообщает Пресс-служба акима города Шымкента.
Посредством системы «Tolem» будет осуществлен статистический учет пассажиропотоков и субсидирование социально значимых маршрутов через фактические данные.
Проект реализуется за счет инвестиций ТОО «QazSmartTrans». Сумма инвестиций составляет 1,2 млрд тенге.
Для оплаты проезда в общественном транспорте предусмотрено четыре вида транспортных карт — стандартные (общего пользования), школьные, студенческие и льготные. Жители смогут производить оплату за проезд транспортной картой, с помощью SMS, QR-кода, посредством смартфона. При безналичной оплате стоимость проезда составляет 70 тенге, а при оплате наличными — 100 тенге.
Стоимость транспортной карты — 500 тенге с одной бесплатной поездкой.
В рамках социальной ответственности со стороны компании «QazSmartTrans» будут бесплатно розданы 14 тысяч карт участникам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, награжденным медалью «За доблестный труд», обладателям нагрудных знаков «Батыр ана», «Алтын алка», «Кумис алка», инвалидам по зрению первой группы).
Во всех ЦОНах, а также в здании управления занятости и социальной защиты открыты места обслуживания льготных категорий граждан, где принимаются и вносятся необходимые данные граждан для получения транспортных карт. В городе 220 тысяч школьников, 80 тысяч студентов, 14 тысяч льготников.
Оператором проекта заключили договоры с транспортными компаниями, в автобусах установлены валидаторы.
Для пользователей смартфонов разработано мобильное приложение «Open Shymkent», где пользователь может проверить баланс своей карты, пополнить его, просмотреть историю пополнения и проезда.
С помощью приложения «Open Shymkent» жители могут получать и другие услуги.
Для получения необходимой информации создан call-центр, номер центра 8 775 811 2222.
Приобрести карты « Tolem» можно в торговых точках и магазинах города.
Источник: https://otyrar.kz/2020/10/v-shymkente-podklyuchena-sistema-elektronnogo-biletirovaniya/
Кто то реально смог воспользоватся системой?
В автобусах не видел ни одного рабочего терминала, Через мобильное приложение openShymkent тоже ничего не работает.
Как это работает не пойму??
Очередной пшик?
Комментарии, по рейтингу, по дате
все работает, просто мы все пользоваться не умеем... Заходишь, даешь 100 тенге и едешь... что не понятного? был проезд 70 тенге и остался по картам и в умах чиновников 70, а то что система не работает домыслы - плати 100 тенге и езжай с миром, хочешь за 70 - иди пешком... иш, развелось нищебродов...
Цитата: Денис222 от 15.10.2020 07:28:08конечно будут.... и будут молчать в тряпочку и дальше.
В общем проезд подражал...думаю многие будут платить наличными...
В общем проезд подражал...думаю многие будут платить наличными...
Плата за труд...соц выплаты... пенсии как в 2010 вот это пиздец...если бы хоть в ровень шло...а у нас как на 3% поднимут выплаты...на 20% подорожает..
Цитата: shy_ric от 15.10.2020 08:26:08да ни к чему,,, поскандалят и разойдутся.
хорошо - вопрос. ты сел в автобус, есть карта, есть мобильный с интернетом. наличных нет. Варианты. Ты не против заплатить за услугу. но только через смс или картой! если система не работает, то кто крайний и к чему приведет данная ситуация?
хорошо - вопрос. ты сел в автобус, есть карта, есть мобильный с интернетом. наличных нет. Варианты. Ты не против заплатить за услугу. но только через смс или картой! если система не работает, то кто крайний и к чему приведет данная ситуация?
Цитата: звукач от 15.10.2020 07:35:57
Цитата: Денис222 от 15.10.2020 07:28:08конечно будут.... и будут молчать в тряпочку и дальше.
В общем проезд подражал...думаю многие будут платить наличными...
В общем проезд подражал...думаю многие будут платить наличными...
Покарал...хотел другое
Любитель ММА 15.10.2020 в 17:40:34 # 764920
https://otyrar.kz/2020/10/kak-popolnit-transportnuyu-kartu-tolem/
Quote:
Напомним, с первого ноября в Шымкенте электронная система билетирования заработает в полную мощность. До этого времени, рассчитаться за проезд можно как раньше — наличными. Не изменится пока и цена за проезд — та же 70 тенге. А вот уже с первого ноября будет действовать система оплаты: 70 тенге — электронная оплата, 100 тенге — наличная.
Цитата: shy_ric от 15.10.2020 08:26:08
хорошо - вопрос. ты сел в автобус, есть карта, есть мобильный с интернетом. наличных нет. Варианты. Ты не против заплатить за услугу. но только через смс или картой! если система не работает, то кто крайний и к чему приведет данная ситуация?
хорошо - вопрос. ты сел в автобус, есть карта, есть мобильный с интернетом. наличных нет. Варианты. Ты не против заплатить за услугу. но только через смс или картой! если система не работает, то кто крайний и к чему приведет данная ситуация?
В Алматы водители и кондукторы по началу сопротивлялись онаю, не включали терминалы. Пока аким в сми не сказал , что если терминал не работает - проезд за счет водителя. И первое время проезд был только по безналу. Потом, когда люди привыкли - добавили проезд за наличные, но дороже и обязательно с билетиком
Для пользователей смартфонов разработано мобильное приложение «Open Shymkent», где пользователь может проверить баланс своей карты, пополнить его, просмотреть историю пополнения и проезда.
Где оно ? В Play Market не нашел.