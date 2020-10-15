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Шымкент
Половина города — незаконные стройки, - аким Шымкента
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danilov 15 Октября 2020 в 16:48:27
«Кто позволил строить там, где строить вообще запрещено? Куда вы смотрите, я сколько раз говорил? Вы что думаете, я не хожу и не смотрю, не контролирую? Кто дал право? Устранить немедленно! Половина города — незаконные стройки, вы куда вообще смотрите?», - разашёлся градоначальник на отчетной встрече акима Аль-Фарабийского района.

Досталось и руководителю ЖКХ:
«Почему вы не следите за чистотой в городе, я регулярно хожу и вижу все. Сейчас когда ехал на отчет, я вижу, что горы мусора лежат и никто не убирает. Немедленно, убрать все, я буду лично ходить и контролировать все. Это уже невозможно! Что касается ЖКХ, почему не следите за работой своих подрядчиков? Вы видели, что они творят? Хватит сидеть в кабинетах, выйдете и посмотрите, что творится»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Tigr2 15.10.2020 в 17:26:34   # 764918
Вот двоякое чувство вроде всё правильно и в то же время как будто постановка...Кто разрешал...Так акимат и разрешал...
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  NBE 15.10.2020 в 17:29:40   # 764919
Обычная песня чиновников
- Все цуки, один я белый и пушистый.
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  MишаМашкевич 15.10.2020 в 19:02:25   # 764933
Обычный популизм. Думаете я не контролирую, думаете я не беру свои 10% курам на смех. Кому эти сказки рассказывает?
Даже даун у нас знает, что , чтобы исполнить закон нужно бабло, а чтобы не исполнять нужно опять таки бабло.
Или он реально думает что мы реально бараны
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