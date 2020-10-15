Половина города — незаконные стройки, - аким Шымкента

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danilov 15 Октября 2020 в 16:48:27
Досталось и руководителю ЖКХ:
«Почему вы не следите за чистотой в городе, я регулярно хожу и вижу все. Сейчас когда ехал на отчет, я вижу, что горы мусора лежат и никто не убирает. Немедленно, убрать все, я буду лично ходить и контролировать все. Это уже невозможно! Что касается ЖКХ, почему не следите за работой своих подрядчиков? Вы видели, что они творят? Хватит сидеть в кабинетах, выйдете и посмотрите, что творится»
Комментарии, по рейтингу, по дате
- Все цуки, один я белый и пушистый.
MишаМашкевич 15.10.2020 в 19:02:25 # 764933
Даже даун у нас знает, что , чтобы исполнить закон нужно бабло, а чтобы не исполнять нужно опять таки бабло.
Или он реально думает что мы реально бараны